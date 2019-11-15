Спустя 25 лет стало известно о безответной любви главных героев сериала "Друзья"

Накануне юбилея сериала постоянно появляются хорошие новости. То Дженнифер Энистон заведёт инстаграм и побьёт рекорд по лайкам. То студии начнут переговоры по продолжению культового сериала. А теперь у поклонников Моники и Чендлера быстрее забилось сердечко, пишет The Sun.
Они всегда подозревали, что потрясающая химия между актёрами неспроста, и издание Us Weekly обнаружило причину. По информации их анонимного источника, Мэттью Перри был долгое время влюблён в Кортни Кокс. И более того, чувства до сих пор не прошли. Вероятно, этим и объясняется отсутствие у него жены или девушки.
Мэттью всегда любил её. Он так и не смог оставить эти чувства в прошлом
Анонимный источник
Во время съёмок в сериале Кортни Кокс была замужем за актёром Дэвидом Аркеттом. После развода с ним звезда стала встречаться с клавишником группы Snow Patrol Джонни Макдейдом, и пара вместе до сих пор. Мэттью Перри же сперва завёл отношения с Джулией Робертс, а затем — с Лиззи Каплан, продлившиеся 6 лет. С 2012 года актёр ни с кем замечен не был.
Кортни Кокс посмеялась над Джаредом Лето, выложив фото, где она полная его копия