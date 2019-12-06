Девушка с Кавказа раскрыла, почему на неё подписана звезда "Игры престолов"

14778

Фото © Instagram / zukhrakab, pascalispunk

Педро Паскаль — 44-летний чилийско-американский актёр, сыгравший Оберина Мартелла в "Игре престолов", агента Хавьера Пенья в "Нарко" и охотника за головами в новом сериале "Мандалорец". А Зухра — девушка с 550 подписчиками в "Инстаграме". Так что же их связывает?

Зухра рассказала в своём твиттере трогательную милую историю. Пять лет назад, когда Паскаль ещё не купался в лучах славы, его выбрали на роль младшего брата правителя Дорна в "Игре престолов". И подогреваемая интересом девушка решила заглянуть к нему в инстаграм.

Пять лет назад, когда Паскаля только утвердили на роль принца Оберина, я полезла в инстаграм тогда ещё неизвестного актёра с 10к подписоты

Зухра

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/zukhrakab/" target="_blank"><strong>zukhrakab, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/pascalispunk/" target="_blank"><strong>pascalispunk</strong></a></p>

И наткнулась у него на странице на толпы хейтеров, которым актёр совсем не приглянулся. Комментаторы стали активно писать, что он не подходит на роль, а Зухра поступила по-другому. Девушка поддержала Паскаля, оставив единственный комментарий о том, что рано делать выводы и надо посмотреть на его игру. Так началась интернет-дружба Педро и Зухры.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/gameofthrones.brasil/" target="_blank"><strong>gameofthrones.brasil</strong></a></p>

Актёр подписался на девушку, и она до сих пор среди его 347 подписок —вместе с Эмилией Кларк, Софи Тёрнер и другими знаменитостями. Паскаль даже лайкает очаровательного кота Зухры, восемь лет назад перебравшейся в Москву. Впрочем, его легко понять, если взглянуть на пушистика.

<p>Фото © <strong>Twitter/</strong><a href="https://twitter.com/zuukhra" target="_blank"><strong>zuukhra</strong></a></p>

С тех пор Паскаль лойсит моего кота, а я тусуюсь в этом списке из 347 человек (большая часть которых — коллеги по ИП и проч.). Конец истории

Зухра

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×