Девушка с Кавказа раскрыла, почему на неё подписана звезда "Игры престолов"

Педро Паскаль — 44-летний чилийско-американский актёр, сыгравший Оберина Мартелла в "Игре престолов", агента Хавьера Пенья в "Нарко" и охотника за головами в новом сериале "Мандалорец". А Зухра — девушка с 550 подписчиками в "Инстаграме". Так что же их связывает?

Зухра рассказала в своём твиттере трогательную милую историю. Пять лет назад, когда Паскаль ещё не купался в лучах славы, его выбрали на роль младшего брата правителя Дорна в "Игре престолов". И подогреваемая интересом девушка решила заглянуть к нему в инстаграм.

Пять лет назад, когда Паскаля только утвердили на роль принца Оберина, я полезла в инстаграм тогда ещё неизвестного актёра с 10к подписоты Зухра

И наткнулась у него на странице на толпы хейтеров, которым актёр совсем не приглянулся. Комментаторы стали активно писать, что он не подходит на роль, а Зухра поступила по-другому. Девушка поддержала Паскаля, оставив единственный комментарий о том, что рано делать выводы и надо посмотреть на его игру. Так началась интернет-дружба Педро и Зухры.

Актёр подписался на девушку, и она до сих пор среди его 347 подписок —вместе с Эмилией Кларк, Софи Тёрнер и другими знаменитостями. Паскаль даже лайкает очаровательного кота Зухры, восемь лет назад перебравшейся в Москву. Впрочем, его легко понять, если взглянуть на пушистика.