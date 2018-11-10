8 забытых женщин. Как сейчас выглядят российские звёзды 2000-х

Когда-то этих девушек узнавали на улицах, а теперь далеко не все зрители вспомнят их имена. Cosmopolitan рассказал о самых красивых российских актрисах, которые блистали в 2000-х, а потом куда-то пропали.

Елена Корикова, 46 лет

Когда-то звезда "Бедной Насти" сводила с ума миллионы мужчин — девушка даже заняла второе место в списке самых сексуальных женщин мира по версии журнала FHM. Но несколько лет назад Елена перестала появляться на экране и выходить в свет. Поклонники сперва гадали, что случилось с любимой актрисой, а потом просто про неё забыли. Впрочем, недавно Елена создала аккаунт в "Инстаграме" и, похоже, намерена вернуть себе былую популярность.

Инна Гомес, 48 лет

Модель и актриса Инна Гомес стала известна в конце 90-х в качестве ведущей детской передачи "Позвоните Кузе", а вторая и куда более мощная волна популярности пришла к ней после того, как девушка приняла участие в реалити-шоу "Последний герой". Инну стали приглашать в фильмы и сериалы, однако с годами её популярность неумолимо падала. Модель и сейчас иногда появляется на экране, но о былой славе не может идти и речи.

Ксения Князева, 36 лет

Если у вас возник вопрос, кто это вообще, то вы не одиноки. В 1997 году Ксения завоевала титул "Мисс Красноярск", а спустя десять лет попробовала себя в кино, сыграв главную роль в фильме "Слуга государев". Примерно в это же время девушка вышла замуж, и с тех пор громких ролей в её карьере не было. Хотя снимается она до сих пор — последний фильм с участием Ксении вышел в 2017 году.

Татьяна и Ольга Арнтгольц, 36 лет

Сёстры Арнтгольц прославились ещё в юности, снявшись в популярном сериале "Простые истины". Затем Татьяна исполнила главную роль в сериале "И всё-таки я люблю…", а Ольга сыграла в фильме "Живой". На этом заметные роли девушек закончились. Впрочем, поколение 90-х вряд ли сумеет окончательно вычеркнуть из памяти симпатичных близняшек.

Анна Азарова, 38 лет

Модель Анна Азарова стала известна благодаря роли в сериале 2004 года "Дорогая Маша Березина". После этого были и другие фильмы, в частности очень успешный "День выборов", где девушка сыграла роль второго плана. А вот главных ролей в успешных проектах Анне больше не доставалось, и сегодня назвать её популярной актрисой трудно.

Дарья Сагалова, 32 года

Ну кто же не помнит Свету Букину из сериала "Счастливы вместе"! А вот актрису Дарью Сагалову знают далеко не все. Роль блондинки в комедийном сериале так и осталась вершиной её актёрской карьеры. На какое-то время девушка вовсе пропала с экранов, а затем появилась в сериале "Улётный экипаж". Впрочем, стоит признать, что её триумфальное возвращение прошло незамеченным.

Лянка Грыу, 30 лет

И закончим этот список ещё одной актрисой, имя которой вряд ли помнит широкая публика. В 2000-х Лянка Грыу сыграла в фильме "Попса", появилась в "Возвращении мушкетёров" и даже исполнила главную роль в сериале "Барвиха". А потом пропала куда-то почти на десять лет, благодаря чему девушку напрочь забыли зрители. Впрочем, недавно она сыграла главную роль в предстоящем фильме "Русские горки". Быть может, популярность к ней ещё вернётся.