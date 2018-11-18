17-летняя Катя Старшова, игравшая Пуговку в "Папиных дочках": Вася у меня второй

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17-летняя Катя Старшова, игравшая Пуговку в "Папиных дочках": Вася у меня второй

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17-летняя Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку в сериале "Папины дочки", ответила на вопросы подписчиков о своей личной жизни. Девушка рассказала, где и как познакомилась с возлюбленным, и призналась, что это второй парень "за всю её жизнь".

На своей странице в "Инстаграме" Катя поделилась фотографией с возлюбленным и призналась ему в любви.

Я слишком люблю тебя. Вы спрашивали, где мы познакомились? Познакомились с Васей на катке (занимаемся в одной группе Алеко). Да, это мой второй парень за всю мою жизнь

Екатерина Старшова

<p>Фото: instagram.com/ekstarshova</p>

Забавно, что после этого откровенного признания актриса заявила, что не любит обсуждать личную жизнь.

Я не хочу много говорить о личной жизни, так как счастье любит тишину

Екатерина Старшова

<p>Фото: instagram.com/ekstarshova</p>

Стоит отметить, что Екатерина уже давно не скрывает своего бойфренда Васю. А в октябре девушка даже выложила видео, на котором подруга называет её беременной.

Впрочем, актриса предпочла сразу расставить все точки над "i".

Если что, я не беременна, это стёб

Екатерина Старшова

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