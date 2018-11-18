17-летняя Катя Старшова, игравшая Пуговку в "Папиных дочках": Вася у меня второй

На своей странице в "Инстаграме" Катя поделилась фотографией с возлюбленным и призналась ему в любви.
Я слишком люблю тебя. Вы спрашивали, где мы познакомились? Познакомились с Васей на катке (занимаемся в одной группе Алеко). Да, это мой второй парень за всю мою жизнь
Екатерина Старшова
Забавно, что после этого откровенного признания актриса заявила, что не любит обсуждать личную жизнь.
Я не хочу много говорить о личной жизни, так как счастье любит тишину
Екатерина Старшова
Стоит отметить, что Екатерина уже давно не скрывает своего бойфренда Васю. А в октябре девушка даже выложила видео, на котором подруга называет её беременной.
Впрочем, актриса предпочла сразу расставить все точки над "i".
Если что, я не беременна, это стёб
Екатерина Старшова
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