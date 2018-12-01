Звезда фильма "Она — мужчина" рассказала, как променяла славу на наркотики

32-летняя актриса призналась, что возненавидела свою внешность и с трудом могла сниматься.

Аманда Байнс прославилась благодаря таким фильмам, как "Она — мужчина", "Любовь на острове" и "Лак для волос", и ещё в 2008 году была на пике своей популярности. Однако карьера актрисы оборвалась довольно быстро — уже через два года она перестала получать предложения по работе, а её имя стало появляться только в скандальных заголовках. В откровенном интервью журналу Paper девушка призналась, что всему виной стали наркотики.

Мне никогда не нравился вкус алкоголя, но марихуану я курила с 16 лет. Все считали меня "хорошей девочкой", а я уже плотно на ней сидела. Потом попробовала экстази. С кокаином у меня отношения не сложились, мне он не понравился Аманда Байнс

В итоге Аманда стала заложником психотропных средств, которые изначально выписал ей доктор. Актриса могла прийти под их действием на съёмки и не вспомнить ни одной реплики. Девушка стала ненавидеть свою внешность, и с каждым проектом это чувство только усиливалось. И тогда она приняла решение перестать сниматься. Последняя картина, в которой снялась Аманда, — "Отличница лёгкого поведения" (2010 год).

Это был предел. Тогда я сидела на марихуане. Я просто не могла видеть себя на экране. И решила, что мне пора заканчивать с актёрством Аманда Байнс

После завершения карьеры Аманда пустилась во все тяжкие: она получила условный срок за вождение в нетрезвом виде и обвинения в хранении наркотиков, а в 2014 году её принудительно отправили в психиатрическую клинику.

Я была молода и глупа. Закончив сниматься, я оказалась потеряна. У меня больше не было никакой цели, до этого я работала всю свою жизнь, а сейчас просто осталась дома. Я смотрела телевизор и бесконечно писала в "Твиттере" Аманда Байнс

Сейчас 32-летняя Аманда поборола зависимость и уже четыре года не употребляет запрещённых веществ. Она отучилась на дизайнера и планирует вернуться в кино.