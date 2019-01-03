Как "дочка" Джуда Лоу из ангелочка превратилась в грязного панка

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Как "дочка" Джуда Лоу из ангелочка превратилась в грязного панка

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Сейчас 19-летняя девушка играет в группе, а на её теле красуются пирсинг и татуировки.

"Отпуск по обмену" — один из самых любимых новогодних фильмов, который хочется пересматривать вновь и вновь. Неудивительно, что для многих зрителей герои словно застыли во времени. Однако с момента выхода романтической комедии прошло 12 лет, некоторых актёров уже совсем не узнать, сообщает The Sun.

<p>Фото © Соцсети</p>

<p>Фото © Соцсети</p>

Миффи Энглфилд сыграла в фильме старшую дочь Джуда Лоу по имени Софи. В фильме девочка, которой на тот момент было семь лет, напоминает чудесного ангелочка. Однако сейчас она выглядит совершенно иначе.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/miffyenglefield/?utm_source=ig_embed" target="_blank">miffyenglefield</a></p>

Настоящее имя 19-летней девушки Ребекка. Миффи — её прозвище из-за постоянно грязных волос. Бывшая актриса играет теперь в панк-группе, а на её теле красуются татуировки и пирсинг.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/miffyenglefield/?utm_source=ig_embed" target="_blank">miffyenglefield</a></p>

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/miffyenglefield/?utm_source=ig_embed" target="_blank">miffyenglefield</a></p>

После успеха в "Отпуске по обмену" Миффи появилась ещё в нескольких эпизодах телепрограммы "Катастрофа" и короткометражном фильме. На этом её актёрская карьера завершилась, несмотря на то что девушка до сих пор хочет вернуться на экраны.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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