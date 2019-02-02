10 фото зверски убитой Шэрон Тейт, по которой снова сходят с ума в Голливуде

В этом году на экраны выйдут сразу три фильма о судьбе актрисы, чья жизнь оборвалась на самом пике славы.

Шэрон Мари Тейт родилась 18 января 1943 года в штате Техас, в семье офицера американской армии

Уже в полугодовалом возрасте Шэрон завоевала в Далласе титул "мисс Малышка", однако родители не связывали её будущее с модельным бизнесом

Тем не менее в 16 лет девушка завоевала свой первый "взрослый" титул на конкурсе красоты. С тех пор она начала обращать на себя внимание мужчин

Когда отца Тейт перевели на службу в Италию, семья переехала вместе с ним и поселилась в Вероне. Здесь Шэрон получила первый актёрский опыт

Первую заметную роль Тейт получила в 1965-м (в фильме "Глаз дьявола"). Затем актриса снялась ещё в дюжине теле- и кинокартин

Во время очередных съёмок актриса познакомилась с режиссёром Романом Полански. В 1968 году они поженились и стали жить в Лос-Анджелесе

Примерно в это же время Тейт была признана одной из лучших молодых актрис. Она была номинирована на "Золотой глобус" за роль в фильме "Долина кукол"

8 августа 1969 года Тейт и трое её друзей, гостивших у продюсера Тэрри Мельчера, были буквально изрезаны на куски членами секты Чарльза Мэнсона

Актриса находилась на девятом месяце беременности. Она была похоронена в закрытом гробу со своим ребёнком в руках

В 2019 году на экраны выйдут сразу три фильма о её судьбе. Один из них снимает Квентин Тарантино. Главная роль досталась Марго Робби

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