10 фото зверски убитой Шэрон Тейт, по которой снова сходят с ума в Голливуде

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10 фото зверски убитой Шэрон Тейт, по которой снова сходят с ума в Голливуде

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В этом году на экраны выйдут сразу три фильма о судьбе актрисы, чья жизнь оборвалась на самом пике славы.

Шэрон Мари Тейт родилась 18 января 1943 года в штате Техас, в семье офицера американской армии

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/OfficialSharonTate/" target="_blank">Facebook/OfficialSharonTate</a></p>

Уже в полугодовалом возрасте Шэрон завоевала в Далласе титул "мисс Малышка", однако родители не связывали её будущее с модельным бизнесом

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/OfficialSharonTate/" target="_blank">Facebook/OfficialSharonTate</a></p>

Тем не менее в 16 лет девушка завоевала свой первый "взрослый" титул на конкурсе красоты. С тех пор она начала обращать на себя внимание мужчин

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/OfficialSharonTate/" target="_blank">Facebook/OfficialSharonTate</a></p>

Когда отца Тейт перевели на службу в Италию, семья переехала вместе с ним и поселилась в Вероне. Здесь Шэрон получила первый актёрский опыт

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/OfficialSharonTate/" target="_blank">Facebook/OfficialSharonTate</a></p>

Первую заметную роль Тейт получила в 1965-м (в фильме "Глаз дьявола"). Затем актриса снялась ещё в дюжине теле- и кинокартин

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/OfficialSharonTate/" target="_blank">Facebook/OfficialSharonTate</a></p>

Во время очередных съёмок актриса познакомилась с режиссёром Романом Полански. В 1968 году они поженились и стали жить в Лос-Анджелесе

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/OfficialSharonTate/" target="_blank">Facebook/OfficialSharonTate</a></p>

Примерно в это же время Тейт была признана одной из лучших молодых актрис. Она была номинирована на "Золотой глобус" за роль в фильме "Долина кукол"

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/OfficialSharonTate/" target="_blank">Facebook/OfficialSharonTate</a></p>

8 августа 1969 года Тейт и трое её друзей, гостивших у продюсера Тэрри Мельчера, были буквально изрезаны на куски членами секты Чарльза Мэнсона

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/OfficialSharonTate/" target="_blank">Facebook/OfficialSharonTate</a></p>

Актриса находилась на девятом месяце беременности. Она была похоронена в закрытом гробу со своим ребёнком в руках

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/OfficialSharonTate/" target="_blank">Facebook/OfficialSharonTate</a></p>

В 2019 году на экраны выйдут сразу три фильма о её судьбе. Один из них снимает Квентин Тарантино. Главная роль досталась Марго Робби

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/margotrobbie/?hl=ru" target="_blank">Instagram/margotrobbie</a></p>

Как менялись Марго Робби и её платья на красных дорожках в течение 10 лет

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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