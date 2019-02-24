Звезду "Диснея" осудили за постельное видео, но они ещё не видели остальные фото

Дав Кэмерон получила известность благодаря диснеевскому подростковому сериалу "Лив и Мэдди". Позже актриса сыграла в нескольких полнометражных фильмах
Недавно она разместила в своём инстаграме видео, где позирует перед зеркалом в купальнике. У ролика больше 2 млн просмотров и 7 тысяч комментариев
Многие фанаты звезды обвинили её в неподобающем поведении. "Моей дочери 13. Какой пример ты ей подаёшь?" — написал один из возмущённых подписчиков
"Да, ты сексуальная, но своё тело можно демонстрировать на пляже, а не крутиться перед камерой в спальне", — добавил другой
Девушка сочла нападки пользователей соцсети необоснованными и решила на них отреагировать, добавив к своему посту комментарий
Ребята, если вам не нравится, что я позирую в купальнике в 23 года, то вам нужно пересмотреть свои взгляды на жизнь
Дав Кэмерон
Актриса родилась 16 января 1996 года в Сиэтле. Девочку назвали Хлоей. Позже она изменила имя на Дав ("голубка"): такое прозвище дал ей отец
В общем, если хотите её приголубить, не строчите злобные комментарии. Лучше сделайте так
Или так
Дав уже давно не та маленькая девочка, которую поклонники помнят по сериалам
Да и ведёт она себя куда скромнее многих знаменитых сверстниц
Это Поппи. У неё 250 млн просмотров на YouTube, но, возможно, её не существует
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