Звезду "Диснея" осудили за постельное видео, но они ещё не видели остальные фото

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Звезду "Диснея" осудили за постельное видео, но они ещё не видели остальные фото

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Исполнительница ролей в подростковых сериалах выросла и начала позировать перед камерой в купальнике, но не все поклонники актрисы оценили это по достоинству.

Дав Кэмерон получила известность благодаря диснеевскому подростковому сериалу "Лив и Мэдди". Позже актриса сыграла в нескольких полнометражных фильмах

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/dovecameron" target="_blank">Instagram/dovecameron</a></p>

Недавно она разместила в своём инстаграме видео, где позирует перед зеркалом в купальнике. У ролика больше 2 млн просмотров и 7 тысяч комментариев

Многие фанаты звезды обвинили её в неподобающем поведении. "Моей дочери 13. Какой пример ты ей подаёшь?" — написал один из возмущённых подписчиков

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/dovecameron" target="_blank">Instagram/dovecameron</a></p>

"Да, ты сексуальная, но своё тело можно демонстрировать на пляже, а не крутиться перед камерой в спальне", — добавил другой

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/dovecameron" target="_blank">Instagram/dovecameron</a></p>

Девушка сочла нападки пользователей соцсети необоснованными и решила на них отреагировать, добавив к своему посту комментарий

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/dovecameron" target="_blank">Instagram/dovecameron</a></p>

Ребята, если вам не нравится, что я позирую в купальнике в 23 года, то вам нужно пересмотреть свои взгляды на жизнь

Дав Кэмерон

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/dovecameron" target="_blank">Instagram/dovecameron</a></p>

Актриса родилась 16 января 1996 года в Сиэтле. Девочку назвали Хлоей. Позже она изменила имя на Дав ("голубка"): такое прозвище дал ей отец

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/dovecameron" target="_blank">Instagram/dovecameron</a></p>

В общем, если хотите её приголубить, не строчите злобные комментарии. Лучше сделайте так

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/dovecameron" target="_blank">Instagram/dovecameron</a></p>

Или так

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/dovecameron" target="_blank">Instagram/dovecameron</a></p>

Дав уже давно не та маленькая девочка, которую поклонники помнят по сериалам

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/dovecameron" target="_blank">Instagram/dovecameron</a></p>

Да и ведёт она себя куда скромнее многих знаменитых сверстниц

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/dovecameron" target="_blank">Instagram/dovecameron</a></p>

Это Поппи. У неё 250 млн просмотров на YouTube, но, возможно, её не существует

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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