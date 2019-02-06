Порнозвезда собирает 3 млн, чтобы победить рак груди и снова вернуться к съёмкам

37-летняя Марика Хейз узнала, что у неё рак молочной железы, в конце прошлого года. Она решила прибегнуть к помощи фанатов, чтобы справиться со страшной болезнью.

Японка Марика Хейз, которая сейчас живёт в Лос-Анджелесе, США, снялась более чем в двухстах порнофильмах и работала в качестве модели. А в начале карьеры даже выпустила альбом с собственными обнажёнными фотографиями.

Но на несколько месяцев ей придётся оставить своё занятие. В пошлом году Марика обнаружила в груди странные комочки, а когда обратилась к врачам, те диагностировали у неё рак. Теперь актриса обратилась к своим фанатам и начала краудфандинговую кампанию по сбору средств на GoFundMe. Чтобы сделать мастэктомию — удаление молочных желез — и последующую реконструкцию груди.

В конце прошлого года я узнала, что у меня рак. Мы ходили ко многим врачам и наконец приняли решение. В этом месяце мне сделают двустороннюю мастэктомию и реконструкцию Марика Хейз

Необходимая сумма — 50 тыс. долларов (около 3,3 млн руб.). Этих денег, по словам Марики, будет достаточно, чтобы покрыть расходы на восстановление и лекарства. Кроме того, ей может понадобиться химиотерапия. Оставшиеся средства порнозвезда собирается пожертвовать онкоцентру, в котором пройдёт лечение. Также актриса пообещала поклонникам, что они снова смогут увидеть её на экране. Японка не хочет бросать карьеру.