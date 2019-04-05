"Было не больно, а унизительно". Звезда "Маргоши" ушла от мужа из-за драк

В 2009 году на телеэкраны страны вышел сериал "Маргоша", набравший небывалую популярность. Карьера звезды сериала Марии Берсеневой мгновенно пошла в гору, но, как выяснилось, такой успех не коснулся личной жизни актрисы, пишет Cosmopolitan.

В недавнем интервью Мария впервые рассказала, почему расставалась с мужьями. С первым — Гурамом Кофенлу — актриса познакомилась еще во время учёбы в ГИТИСе. Молодые люди поженились, Мария родила ему сына. И всё было бы отлично, если бы семейную жизнь не омрачали разногласия по различным поводам. Семью разрушили частые ссоры и даже драки: кто бы ни начал первым, второй всегда давал отпор.

Помню, Гурам что-то мне говорит, а я беру щётку, которой мыла посуду, и кидаю в него. Он подошёл, взял эту щётку и как даст мне в глаз. Мы сцепились. Я упала, он схватил меня за ногу. Это не было больно, скорее унизительно Мария Берсенева

После развода Гурам думал даже похитить сына и увезти в горы. Этого, к счастью, не случилось, но Мария запретила любое общение отца с сыном. Со вторым мужем — Николаем Берсеневым — у актрисы сложилось куда лучше. Они несколько лет прожили вместе, однако брак не выдержал испытания популярностью. Сыграла роль и постоянная занятость Марии.

Но сейчас, по словам 37-летней актрисы, личная жизнь наладилась. Она не стала особенно распространяться по этому поводу — рассказала лишь, что уже три года встречается с мужчиной, с которым очень счастлива.

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