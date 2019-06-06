Известная актриса превратила пентхаус стоимостью $6,5 млн в туалет для кролика

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Известная актриса превратила пентхаус стоимостью $6,5 млн в туалет для кролика

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Фото: © Instagram/constancewu

Констанс Ву, звезда романтической комедии "Безумно богатые азиаты", позволяла своему любимому кролику спокойно перемещаться по арендованной квартире, и вот к чему это привело.

Актриса, живущая в Лос-Анджелесе, на несколько месяцев приехала в Нью-Йорк, где арендовала квартиру стоимостью $6,5 млн (более 400 млн рублей) на Манхэттене. Вместе с ней в роскошном пентхаусе с тремя спальнями проживал любимый кролик Лида-Роуз, сообщает Daily Mail.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/constancewu/" target="_blank">constancewu</a></p>

Хозяин квартиры завил, что 37-летняя актриса превратила роскошные апартаменты в туалет для кролика — ему разрешалось свободно перемещаться по комнатам и гадить везде, где вздумается. А убирать за своим любимцем Констанс, видимо, не любит.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/constancewu/" target="_blank">constancewu</a></p>

Вся квартира провоняла испражнениями кролика, она явно брала питомца с собой в кровать, потому что маленькие чёрные шарики были даже там

Владелец апартаментов

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/constancewu/" target="_blank">constancewu</a></p>

Владелец квартиры знал про кролика Констанс и не возражал против такого жильца. Однако вряд ли он мог представить, что известная актриса окажется настолько нечистоплотной.

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