Актриса, сыгравшая маму Стифлера, появилась на шоу, доказав, что всё ещё горяча

Со времени выхода первой части культовой молодёжной комедии прошло уже 20 лет, но кое-что всё ещё остаётся неизменным.

Актриса Дженнифер Кулидж сыграла в "Американском пироге" роль мамы Стифлера, которая сделала её легендой молодёжного мира. Умная и сексуальная, она остаётся в мечтах парней на протяжении многих лет. Сейчас артистке 57, но она, по мнению фанатов, ничуть не утратила былой привлекательности.

Дженнифер приняла участие в британской передаче This Morning, пишет The Sun. Где в том числе показала свои фирменные приёмы соблазнения: взгляд хищницы, чувственную улыбку и обворожительные движения губ.

Глядя на цветущую Дженнифер, не многие могли поверить, что прошло уже столько лет. В соцсетях артистке стали активно делать комплименты, называя лучшей женщиной в мире.

Мама Стифлера всё еще хороша MurfAlexJ·

Лучшая женщина в мире katerina_mcteerovich

Ты выглядишь великолепно oncolourground

Сама актриса отмечала, что благодарна роли в "Американском пироге", которая дала ей многое. После она появилась в таких фильмах и сериалах, как "Блондинка в законе", "История Золушки", "Две девицы на мели". Но мама Стифлера остается её визитной карточкой.

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