Актриса, которая прославилась в 1987 году, сейчас выглядит как её 18-летняя дочь

Много слухов ходит про особую магию азиатов, мимо которых время пролетает, не задевая. И каждый понимает, что это просто шутки. Но стоит появиться какому-нибудь наглядному доказательству, как даже самый стойкий скептик начнёт сомневаться.

Сказать, что китайская актриса Чингми Яу в былые годы была популярна, — сильно приуменьшить. Начиная с 80-х годов девушка удерживала звание самой сексуальной актрисы страны, и было чем. Она играла значимые роли в таких фильмах, как "Городской охотник" и "Легенда о Красном драконе", пишет Daily Mail.

Её лицо красовалось на каждом втором билборде Китая, а в 1999 году Чингми вышла замуж и забросила карьеру, всё время посвятив своей семье. Актриса нечасто выходила в свет, но недавно, спустя 20 лет, она нашла как о себе напомнить. Хотя лично Чингми не сделала для этого ничего.

В 2017 году актрису сфотографировали вместе с её 18-летней дочерью Шам Юэт, и этот снимок всплыл только сейчас. Он мгновенно распространился по "китайскому твиттеру" Weibo, а после — и по мировым соцсетям. Только преданные фанаты смогли понять, где на фото 49-летняя мама, а где — юная дочь.

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