Актриса, которая прославилась в 1987 году, сейчас выглядит как её 18-летняя дочь

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Фото © Instagram/healwithmay

Много слухов ходит про особую магию азиатов, мимо которых время пролетает, не задевая. И каждый понимает, что это просто шутки. Но стоит появиться какому-нибудь наглядному доказательству, как даже самый стойкий скептик начнёт сомневаться.

Сказать, что китайская актриса Чингми Яу в былые годы была популярна, — сильно приуменьшить. Начиная с 80-х годов девушка удерживала звание самой сексуальной актрисы страны, и было чем. Она играла значимые роли в таких фильмах, как "Городской охотник" и "Легенда о Красном драконе", пишет Daily Mail.

<p>Слева — Чингми в молодости, справа — её дочь. Коллаж © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Chingmy-Yau-Qiu-Shu-Zhen-95648234746/" target="_blank">Chingmy Yau / Qiu Shu Zhen</a> и Instagram/<a href="https://www.instagram.com/yuetyuetxx/" target="_blank"><strong>yuetyuetxx</strong></a></p>

Её лицо красовалось на каждом втором билборде Китая, а в 1999 году Чингми вышла замуж и забросила карьеру, всё время посвятив своей семье. Актриса нечасто выходила в свет, но недавно, спустя 20 лет, она нашла как о себе напомнить. Хотя лично Чингми не сделала для этого ничего.

<p>Мама и дочь в 2017 году. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/annaboop/" target="_blank"><strong>annaboop</strong></a></p>

В 2017 году актрису сфотографировали вместе с её 18-летней дочерью Шам Юэт, и этот снимок всплыл только сейчас. Он мгновенно распространился по "китайскому твиттеру" Weibo, а после — и по мировым соцсетям. Только преданные фанаты смогли понять, где на фото 49-летняя мама, а где — юная дочь.

<p>Снимки Чингми с фанатами. Коллаж © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rouge.jo/" target="_blank"><strong>rouge.jo</strong></a> и Instagram/<a href="https://www.instagram.com/healwithmay/" target="_blank"><strong>healwithmay</strong></a></p>

Как так может быть, что она ни капли не постарела за пару десятилетий?

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