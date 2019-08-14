Как бывшая звезда Disney после "мультиков про оленят" стала работать с PornHub

21-летняя девушка сняла фильм для взрослых, который расскажет о современных Ромео и Джульетте.

Бывшая звезда Disney решила попробовать свои силы на новом поприще. Белла Торн впервые сняла короткометражный фильм под названием "Она и он" (Her & Him) в сотрудничестве с PornHub. Кроме того, кинолента будет показана в рамках Оденбургского кинофестиваля в Германии с 11 по 15 сентября, сообщает Fox News.

По словам вице-президента PornHub Кори Прайса, фильм покажет безрассудный роман между современными Ромео и Джульеттой, который "превосходит время и пространство". Сама девушка объясняет, что на съёмку её вдохновили размышления об отношениях между женщиной и мужчиной и о борьбе за доминирование.

Процесс съёмки был довольно интересным, потому что у нас был секс в реальном времени на съёмочной площадке. Такое я никогда раньше не снимала. Это довольно забавная обстановка Белла Торн

Сама Белла прославилась в 2010 году после сериала "Танцевальная лихорадка", который выходил на телеканале Disney. Однако за успехом последовали многочисленные скандалы. Девушка постоянно нарушала закон — у неё находили наркотики. И в итоге актриса сделала шокирующее признание: с самого детства она подвергалась сексуальному насилию.