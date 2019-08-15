Звезда Disney подверглась жестокой критике за фото без нижнего белья

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Фото © Instagram/dovecameron

23-летняя девушка, на которую подписаны преимущественно дети, написала под снимком о важности феминизма.

Звезду Disney раскритиковали после того, как она опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографии, на которых её грудь просвечивает через белую майку. 23-летнюю Дав Кэмерон укорили в том, что на неё подписано большое число детей, для которых такие снимки являются неприемлемыми. Однако девушку нисколько не затронули эти обвинения, сообщает The Sun.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dovecameron/" target="_blank">dovecameron</a></p>

Под фотографиями актриса написала цитату из книги Singing Woman: Voices of the Sacred Feminine: "Наши девушки заслуживают лучшего. Настало время познакомить всех детей с феминизмом и духовностью, которая ориентирована на женщин. Это эпоха восходящего женского начала".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dovecameron/" target="_blank">dovecameron</a></p>

При этом, когда Кэмерон упрекнули в том, что она забыла надеть бюстгальтер, девушка ответила: "Снимайте свой *** лифчик, если вам хочется. Не прячьте своё естественное тело".

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