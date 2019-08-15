Звезда Disney подверглась жестокой критике за фото без нижнего белья

23-летняя девушка, на которую подписаны преимущественно дети, написала под снимком о важности феминизма.

Звезду Disney раскритиковали после того, как она опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографии, на которых её грудь просвечивает через белую майку. 23-летнюю Дав Кэмерон укорили в том, что на неё подписано большое число детей, для которых такие снимки являются неприемлемыми. Однако девушку нисколько не затронули эти обвинения, сообщает The Sun.

Под фотографиями актриса написала цитату из книги Singing Woman: Voices of the Sacred Feminine: "Наши девушки заслуживают лучшего. Настало время познакомить всех детей с феминизмом и духовностью, которая ориентирована на женщин. Это эпоха восходящего женского начала".

При этом, когда Кэмерон упрекнули в том, что она забыла надеть бюстгальтер, девушка ответила: "Снимайте свой *** лифчик, если вам хочется. Не прячьте своё естественное тело".

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