Расистка и гомофоб. Как Брижит Бардо стала главным секс-символом Европы

Кинозвезда Брижит Бардо, защищая права животных, потребовала кастрировать соседского осла, не раз пыталась покончить с собой и ушла из кино, не дождавшись 40 лет.

28 сентября легендарной актрисе исполняется 82 года. Она была признана лучшей актрисой в 1967 году, ей рукоплескали в Каннах и на других престижных кинофестивалях, а фильм с её участием "И Бог создал женщину" положил начало сексуальной революции во Франции и направлению в кинематографе, которое назвали новой волной.

Она была шесть раз замужем, а количество её романов переваливает за сотню. Она встречалась с миллионерами, актёрами, шансонье, продюсерами, режиссёрами. Среди её возлюбленных: актёр Жан-Луи Трентиньян, миллионер Гюнтер Закс, политик Бернар д’Ормаль, композитор и певец Серж Генсбур и другие герои популярных таблоидов.

Она стала законодательницей моды, несмотря на то что всегда шла против общественного мнения. Девушки по всему миру хотели быть такими, как она, а Мэрилин Монро считала её великой. Однако в детстве будущей актрисе ничего не предвещало фееричного взлёта.

Была гадким утёнком В школе Бардо стыдилась своей внешности: у неё были косоглазие, кривые зубы, тусклые волосы, а ещё она носила брекеты и очки Фото © Silver Screen Collection / Hulton Archive / Getty Images

Первый раз Брижит Бардо снялась для телеканала в возрасте четырёх лет. По сюжету, она каталась на велосипеде с мальчиком, потом они падали в траву, и он её целовал. Родители восприняли это как детскую шалость. Спустя годы, когда будущая актриса начнёт пробиваться в кинематограф, они будут категорически против.

В мемуарах звезда напишет, что первый опыт ей ужасно не понравился, но спустя годы она осознала, что этот эпизод стал предвестием её карьеры кинозвезды, где она воплотила образ главной европейской соблазнительницы.

На кинопробах четырнадцатилетняя Брижит познакомилась с Роже Вадимом, который не только стал её мужем, но и сделал из неё звезду.

Считала девственность обузой Брижит с 13 лет мечтала стать женщиной. Поэтому год спустя она стала инициатором своего первого секса с Роже Вадимом Фото © Hulton-Deutsch Collection / Corbis via Getty Images

В первый раз ей это не удалось: Вадим выгнал её из дома, заявив, что сейчас слишком раннее утро, а он хочет поспать хотя бы до 12. Но девушка была настойчива, и вторая её попытка увенчалась успехом. Первый опыт ей не понравился, но она была довольна тем, что её мечта сбылась.

Пыталась покончить с собой четыре раза Первая попытка суицида случилась в 15 лет, когда родители не разрешили ей выйти замуж. Девушка попыталась отравиться газом Фото © AP Photo

Брижит была по уши влюблена в начинающего кинорежиссёра Роже Вадима, который был старше её на шесть лет. Отец сказал: "Только через мой труп ты выйдешь замуж, пока тебе не исполнится 18 лет, а твой молодой человек не найдёт себе приличную работу". После того как дочь чуть не умерла, ей позволили выйти замуж. А Вадим устроился журналистом в журнал Paris Match.

Второй раз Брижит попыталась покончить с собой после конфликта со своим вторым мужем актёром Жаком Шарье, перерезав себе вены. Третью и четвёртую попытки она совершила, когда была на небосклоне славы и миллионы мужчин теряли от неё голову, а миллионы женщин завидовали ей.

Заставила вертолёт упасть в воду Когда Брижит загорала на вилле, пилот сделал несколько кругов, чтобы подсмотреть, но вертолёт потерял равновесие и упал в море Фото © Silver Screen Collection / Getty Imag

Назвала беременность опухолью В своих мемуарах Брижит призналась, что её ребёнок был для неё чем-то инородным, когда она вынашивала его Фото © AP

Сразу после рождения она отправила мальчика на воспитание к своим родителям, а затем развелась со своим вторым мужем Жаком Шарье. Когда он прочитал её мемуары, то сразу подал в суд, и сын его поддержал. Брижит так и не оценила радости материнства, хотя и пыталась.

Не сделала ни одной пластической операции В отличие от большинства кинозвёзд Бардо выступает за естественность и спокойно принимает старение организма Фото © AP Photo

Её лицо стало трендом: пухлые губы, вздёрнутый нос, щербинка между передними зубами. Женщины до сих пор пытаются копировать её внешность с помощью филлеров и пластических операций.

Ушла из кино в 39 лет В 1973 году Брижит объявила об окончании кинокарьеры Фото © Hulton Archive / Getty Images

Карьера Бардо пошла на спад — фильмы с её участием становились всё менее успешными. В середине 1960-х годов ей платили многомиллионные гонорары, а в середине 70-х она в среднем получала 800 тысяч франков за картину. Она понимала, что её возможности в кино исчерпаны и что пришло время уходить. "Я ухожу, потому что, если я не оставлю кино, кино оставит меня", — сказала она в одном из интервью. Тем не менее после этого заявления Роже Вадим уговорил её сняться ещё в одном фильме под названием "Если бы Дон Жуан был женщиной", который с треском провалился в прокате.

Стала защитницей животных После ухода из кино Бардо решила использовать свои популярность и влияние для пропаганды и защиты прав животных Фото © Cormacico/Sofradis/Lutetia / Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images

Она отказалась от одежды из кожи и меха, стала вегетарианкой и приобщила к этому Софи Лорен. В интервью того времени она часто повторяла: "От жестокости к животным до жестокости к людям — один шаг". В 1987 году она основала Фонд Брижит Бардо, который борется с отловом диких животных, торговлей мехом, использованием животных в экспериментах, браконьерством, охотой на тюленей и китов, а также занимается защитой вымирающих видов животных. А её вилла стала приютом для животных и с каждым годом всё больше напоминает заповедник.

Кастрировала соседского осла В 1989 году Брижит потребовала кастрировать соседского осла, потому что, по её мнению, он приставал к её лошади Фото © AP Photo/Staff / Bob Dear

Как она сама рассказала прессе, осла ей дали на передержку, а потом он проявил по отношению к её кобыле чистокровной английской масти сексуальный интерес, из-за чего его пришлось оскопить. Владелец осла подал на Бардо в суд, но не выиграл дело. Кстати, осла она оставила у себя.

Противница геев и харассмента Толерантность прошла мимо Брижит Бардо. Она называет гей-парады сборищами клоунов, а участниц движения Me_too — лицемерками Фото © Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images

— Многие из актрис флиртовали с продюсерами, чтобы получить роль. Затем, чтобы привлечь к себе внимание, они начали жаловаться, что стали жертвами домогательств. В реальности же это скорее сыграло против них, нежели принесло выгоду, — заявила актриса журналу Esquire в январе прошлого года.

Расистка и разжигательница межрелигиозной ненависти На Брижит несколько раз подавали в суд, и она платила большие штрафы за неосторожные высказывания в адрес мусульман Фото © AP Photo

Брижит Бардо остаётся героем СМИ, только теперь не как кинозвезда, а как эпатажная бабушка. Для Франции она остаётся одним из главных символов наряду с Эйфелевой башней, художниками-импрессионистами, Монмартром, Шарлем де Голлем и "Мулен Руж".