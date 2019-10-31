Русская "миссис мира" лишилась карьеры в Голливуде из-за дома в Москве

Софья Аржаковская снялась в фильме вместе с обладательницей "Оскара" Анной Пэкуин и приняла участие в сериале "CSI: Место преступления Нью-Йорк". Но отказаться от карьеры за границей пришлось из-за долга.

Софья — артистка балета, танцевавшая на сценах различных театров, обладательница титула "Миссис мира — 2006". В 2007-м девушка уехала в Штаты и снималась в голливудском кино, взяв псевдоним Софья Ская, отмечает "Собеседник".

Однако, несмотря на переезд, Софья необдуманно приобрела дорогостоящий дом в Одинцовском районе Подмосковья. Жилище площадью 900 квадратных метров обошлось артистке в 200 млн рублей. Сумму хозяину она отдала не сразу, а обещала выплатить частями, пишет телеграм-канал Mash.

Но, видимо, возникли какие-то проблемы, и в срок отдавать деньги девушка не успевала. А когда осталось вернуть всего 50 млн, заявила, что дом ей не нравится и платить дальше она не собирается. На что уставший всё это терпеть владелец ответил иском и выиграл дело в суде. В итоге долг с судебными издержками, пенями и процентами вырос до 100 млн. Актрисе закрыли выезд из страны, и к её мужу, депутату Госдумы, тоже возникли вопросы.

Сейчас Софье 32 года, согласно информации на её сайте, девушка основала фотостудию в Москве и собирается открыть курсы актёрского мастерства. После рождения ребёнка в 2015 году она старается больше времени уделять семье.

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