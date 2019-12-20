Умерла первая французская девушка Бонда

Французская актриса Клодин Оже скончалась в возрасте 78 лет в Париже после продолжительной болезни.

В 1965 году 24-летняя красавица стала известна на весь мир благодаря роли в фильме "Шаровая молния". Девушка сыграла Домино и стала первой французской девушкой Джеймса Бонда, пишет Le Monde. Её партнёром на экране был обворожительный Шон Коннери.

Сначала Клодин строила карьеру в модельном бизнесе. В 1958 году девушка представляла Францию на конкурсе "Мисс мира", где заняла второе место. Однако она всегда мечтала стать актрисой и параллельно брала уроки актёрского мастерства. И в том же году она дебютировала в картине "Кристина", где снялась вместе с Аленом Делоном и Роми Шнайдер.

Артистка снималась до середины 90-х годов, на её счету более восьмидесяти ролей в фильмах и сериалах. Однако самой яркой из них так и осталась девушка знаменитого супергероя.