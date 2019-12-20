Умерла первая французская девушка Бонда

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Фото © Instagram/universal_exports_london

Французская актриса Клодин Оже скончалась в возрасте 78 лет в Париже после продолжительной болезни.

В 1965 году 24-летняя красавица стала известна на весь мир благодаря роли в фильме "Шаровая молния". Девушка сыграла Домино и стала первой французской девушкой Джеймса Бонда, пишет Le Monde. Её партнёром на экране был обворожительный Шон Коннери.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B6ROloen3m5/" target="_blank"><strong>universal_exports_london,</strong></a><strong> Twitter/</strong><a href="https://twitter.com/MirrorCeleb" target="_blank">MirrorCeleb</a></p>

Сначала Клодин строила карьеру в модельном бизнесе. В 1958 году девушка представляла Францию на конкурсе "Мисс мира", где заняла второе место. Однако она всегда мечтала стать актрисой и параллельно брала уроки актёрского мастерства. И в том же году она дебютировала в картине "Кристина", где снялась вместе с Аленом Делоном и Роми Шнайдер.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B6RQLxSD7eJ/" target="_blank"><strong>the_property_of_james_bond, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/p/B6RQDENDoFO/" target="_blank"><strong>bondbusinessgrowth</strong></a></p>

Артистка снималась до середины 90-х годов, на её счету более восьмидесяти ролей в фильмах и сериалах. Однако самой яркой из них так и осталась девушка знаменитого супергероя.

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