Акула укусила девушку за руку во время "безопасной" подводной экскурсии (видео)

Момент происшествия попал на камеру, когда молодожёны решили сделать красивое видео во время медового месяца на побережье Карибского моря.

Эван Кэрролл делал подводную съёмку с участием своей жены Сары, которая плавала среди экзотических рыб в Карибском море. Внезапно на пути девушки появилась большая усатая акула-нянька и схватила её за руку. Резким движением Саре удалось вырваться из пасти хищника и быстро уплыть.

"Я почувствовала, как что-то сжало мою руку, и мне показалось, что это муж подшутил надо мной. Но через секунду я поняла, что мне больно, и посмотрела в ту сторону, где мои очки ограничивали боковое зрение. Я увидела, как акула вцепилась мне в руку", — цитирует газета Sun Сару Иллиг.

К счастью, акула не стала дальше преследовать свою "жертву" и уплыла. Придя в себя, Сара поделилась снимками своей руки после укуса хищника.

Усатые акулы-няньки, как правило, нападают на людей лишь в том случае, если их намеренно на это провоцировать.

Недавно жертвой нападения тигровой акулы стала 49-летняя бизнес-вумен Рохина Бхандари. Она отправилась в Коста-Рику, где вместе с группой дайверов поехала на погружение к острову Кокос. Акула схватила Рохину за обе ноги, инструкторам удалось отбиться от хищника, но женщина скончалась из-за огромной потери крови.