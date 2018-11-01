"Эти русские одержимы акулами!" Дикий тренд наших блогеров шокировал американцев

Авторы с портала Buzzfeed обратили внимание, что соцсети русских пользователей буквально заполонили акулы из IKEA, и попытались разобраться в истоках этого явления. Лайф поддерживает это начинание, тем более что нам самим уже интересно: откуда столько фанатов плюшевых акул?..

На самом деле акул из IKEA любят не только в России. Несколько лет назад, когда в Канаде приостановили производство этих игрушек, пользователи даже создали петицию, чтобы их вернули. И всё-таки такого ажиотажа вокруг акул в других странах нет.

Из-за повышенного спроса акулы стали дефицитным товаром — теперь их продают с наценкой на сайтах бесплатных объявлений.

Первая волна популярности акул накрыла в апреле — тогда по Сети разошёлся довольно старый мем "Без разницы". Пользователи посмеялись и пошли в IKEA за собственной акулой. А потом выложили её фото в "Инстаграме" и началось...

Акулы, акулы везде! Акулы парами, тройками, с хозяевами и в одиночестве.

Предприимчивые ребята стали скупать акул десятками — очевидно, чтобы позже продать на всё тех же сайтах объявлений.

У некоторых акул появилась собственная страница в "Инстаграме" — благо, эти ребята с удовольствием позируют фотографам.

А счастливые обладатели игрушек стали посвящать плюшевым питомцам рисунки. Акулий фан-арт, он такой.

Когда эти плюшевые парни выйдут из моды, предсказать трудно. Одно можно сказать наверняка — сейчас акулы на пике популярности, а пользователи "Инстаграма" вряд забудут про них в ближайшее время.

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