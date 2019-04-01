Рыбак нашёл голову акулы весом 100 кг, и все боятся монстра, напавшего на неё

Читайте также

Рыбак нашёл голову акулы весом 100 кг, и все боятся монстра, напавшего на неё

5144

Фото: © instagram.com/trapman_bermagui

Рыбак из Австралии по имени Джейсон вытащил из океана откушенную голову гигантской акулы. Кто её откусил и какого размера должен быть этот монстр?

Охотясь за акулами вблизи города Бермаги, что на побережье Нового Южного Уэльса, рыбак даже не надеялся на улов такой величины. В своих социальных сетях он выкладывает фотографии удивительных обитателей океана, но одна только голова этой акулы затмила их всех.

<p>Фото: © instagram.com / trapman_bermagui</p>

Любопытно, что ему уже удавалось доставать из океана откушенную акулью голову, но она была как минимум в два раза меньше — и всё равно огромная. Большие акулы Джейсона уже не удивляют, и главная проблема — поместить их в кадр.

<p>Фото: © instagram.com / trapman_bermagui</p>

Голова гигантской акулы мако, которую он вытащил на днях, весит около 100 кг и в кадр не поместилась. Рыбак утверждает, что целиком эта акула весит 250 кг. Акула мако может достигать в длину 4,45 м. В комментариях под фотографией пользователи "Фейсбука" предположили, что откусить голову такому монстру мог только другой монстр — большая белая акула или доисторическое чудище — мегалодон.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×