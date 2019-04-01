Рыбак нашёл голову акулы весом 100 кг, и все боятся монстра, напавшего на неё

Рыбак из Австралии по имени Джейсон вытащил из океана откушенную голову гигантской акулы. Кто её откусил и какого размера должен быть этот монстр?

Охотясь за акулами вблизи города Бермаги, что на побережье Нового Южного Уэльса, рыбак даже не надеялся на улов такой величины. В своих социальных сетях он выкладывает фотографии удивительных обитателей океана, но одна только голова этой акулы затмила их всех.

Любопытно, что ему уже удавалось доставать из океана откушенную акулью голову, но она была как минимум в два раза меньше — и всё равно огромная. Большие акулы Джейсона уже не удивляют, и главная проблема — поместить их в кадр.

Голова гигантской акулы мако, которую он вытащил на днях, весит около 100 кг и в кадр не поместилась. Рыбак утверждает, что целиком эта акула весит 250 кг. Акула мако может достигать в длину 4,45 м. В комментариях под фотографией пользователи "Фейсбука" предположили, что откусить голову такому монстру мог только другой монстр — большая белая акула или доисторическое чудище — мегалодон.