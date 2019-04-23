Рыбаку в сети попалась гигантская белая акула, увидев которую люди были в ужасе

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Рыбаку в сети попалась гигантская белая акула, увидев которую люди были в ужасе

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Фото © Facebook/Greg Vella

Грэг Велла, рыбак из Японии, выложил в группе в "Фейсбуке", посвящённой рыбному промыслу, фото огромного чудовища. Под снимками мужчина поделился своей удивительной историей, и предупреждаем сразу: если боитесь акул, то дальше читайте с осторожностью.

Грэг Велла в тот день вышел, как обычно, в море для ловли тунца, когда услышал по радио, что местные рыбаки заметили большую белую акулу с черепахой в пасти. Парни не стали расстраиваться из-за огромной хищницы — ведь акулы не едят рыбу, которую обычно ловят на продажу. Зато они охотятся на тех, кто как раз таки мешает рыбалке, сообщает Lad Bible.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Capt.G.Vella" target="_blank"><strong>Greg Vella</strong></a></p>

Рыбаки принялись по радио шутить над этим случаем, и Грэг выкинул новость из головы. Но на следующий день эту акулу нашли мёртвой и запутавшейся в сетях. Грэг расспросил капитанов, которые видели в предыдущий день это чудовище, и те отметили, что акула уже выглядела еле живой.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Capt.G.Vella" target="_blank"><strong>Greg Vella</strong></a></p>

Видимо, она не рассчитала сил и напала на черепаху, а та застряла в её пасти. После того как рыбаки изучили акулу, оказалось, что она весит около двух тысяч килограммов. В Сети по-разному отреагировали на такую находку.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Capt.G.Vella" target="_blank"><strong>Greg Vella</strong></a></p>

Боже мой, какое чудище

Пользователь "Фейсбука"

Позвольте заметить, именно так выглядит идиома "откусил больше, чем смог проглотить"

Пользователь "Фейсбука"

Ого, ребят, вы там в морях видели всё

Пользователь "Фейсбука"

Рыбак нашёл голову акулы весом 100 кг, и все боятся монстра, напавшего на неё

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