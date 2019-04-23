Рыбаку в сети попалась гигантская белая акула, увидев которую люди были в ужасе

Грэг Велла, рыбак из Японии, выложил в группе в "Фейсбуке", посвящённой рыбному промыслу, фото огромного чудовища. Под снимками мужчина поделился своей удивительной историей, и предупреждаем сразу: если боитесь акул, то дальше читайте с осторожностью.

Грэг Велла в тот день вышел, как обычно, в море для ловли тунца, когда услышал по радио, что местные рыбаки заметили большую белую акулу с черепахой в пасти. Парни не стали расстраиваться из-за огромной хищницы — ведь акулы не едят рыбу, которую обычно ловят на продажу. Зато они охотятся на тех, кто как раз таки мешает рыбалке, сообщает Lad Bible.

Рыбаки принялись по радио шутить над этим случаем, и Грэг выкинул новость из головы. Но на следующий день эту акулу нашли мёртвой и запутавшейся в сетях. Грэг расспросил капитанов, которые видели в предыдущий день это чудовище, и те отметили, что акула уже выглядела еле живой.

Видимо, она не рассчитала сил и напала на черепаху, а та застряла в её пасти. После того как рыбаки изучили акулу, оказалось, что она весит около двух тысяч килограммов. В Сети по-разному отреагировали на такую находку.

Боже мой, какое чудище Пользователь "Фейсбука"

Позвольте заметить, именно так выглядит идиома "откусил больше, чем смог проглотить" Пользователь "Фейсбука"

Ого, ребят, вы там в морях видели всё Пользователь "Фейсбука"