Рыбаки поймали в реке самую опасную акулу весом 180 кг, сняв схватку на видео

Два друга Джошуа Джоргенсен и Райан Нитц давно прославились своей постоянной погоней за всем странным и интересным, что можно выловить из воды. Парни занимаются спортивной рыбалкой, часто отпуская свой улов обратно на волю, но в этот раз им попалось нечто поистине опасное.

На видео друзья пояснили, что находятся они где-то во Флориде, США. В одной из рек штата парни заметили акулу и решили, что им непременно надо с ней познакомиться поближе. Забросив наживку — здоровенную рыбину, Джошуа и Райан принялись ждать, когда клюнет, но акула медлить не стала и тут же вцепилась в приманку, пишет Daily Star.

Как оказалось, парням попалась 181-килограммовая бычья, или тупорылая, акула — самая опасная в этом виде. Бычьи акулы особенно жестоки, не терпят никаких раздражителей и всегда ревниво охраняют свою территорию. И да, они могут жить в пресной воде, поэтому часто заплывают в реки. Райан и Джошуа быстро сфотографировались с хищником и отпустили его обратно в реку.

Парни выложили ролик на YouTube, и пользователей портала больше поразили не размеры акулы и не дерзость рыбаков, а кое-что другое.

Бычьи акулы — самые агрессивные акулы... И они могут жить в реке Пользователь YouTube

Я тут на выходных планировал съездить на речку — порыбачить и поплавать. Что ж, думаю, не стоит Пользователь YouTube

Респект, парни, что потом её отпустили Пользователь YouTube

Рыбак поймал монстра-осьминога, но даже это не стало его самой страшной находкой