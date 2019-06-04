Бесстрашный папа спас жизнь своей дочери, голыми руками отбив её у акулы

Пейдж Винтер со своим папой Чарли из Северной Каролины, США, решили отдохнуть на побережье недалеко от дома. Но кто знал, что обычная прогулка по пляжу окажется настоящим кошмаром.

Пейдж как раз плавала возле берега, когда почувствовала, как кто-то схватил её за нижнюю часть тела. Это могла быть только одна из акул, которые водятся в местных водах, и девушка запаниковала. Заметив странное поведение дочери и её крики, Чарли — пожарный и парамедик — бросился в воду, пишет The Sun.

Папа накинулся на акулу, и только через пять ударов по морде она отпустила девушку. К пострадавшей тут же подбежали другие посетители пляжа, а через некоторое время появились и спасатели с медиками. Пейдж доставили в больницу, а затем сразу на операционный стол. Девушке пришлось ампутировать ногу ниже колена, и, вероятно, ей потребуется в будущем трансплантация руки.

Слава богу, мой сын был в тот момент вместе с ней. Ему пришлось ударить акулу несколько раз, прежде чем она отступила. Мы хотели бы быть сейчас рядом с ними Джанет Винтер, бабушка Пейдж

На одной из рук Пейдж также лишилась нескольких пальцев. А следы зубов хищника на всей нижней части тела девушки останутся с ней на всю жизнь. Но, несмотря на пережитый ужас, как только Пейдж пришла в себя, она попросила местных жителей не устраивать охоту на ведьм, ведь акулы — всё ещё хорошие.

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