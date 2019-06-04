Бесстрашный папа спас жизнь своей дочери, голыми руками отбив её у акулы

Пейдж как раз плавала возле берега, когда почувствовала, как кто-то схватил её за нижнюю часть тела. Это могла быть только одна из акул, которые водятся в местных водах, и девушка запаниковала. Заметив странное поведение дочери и её крики, Чарли — пожарный и парамедик — бросился в воду, пишет The Sun.
Папа накинулся на акулу, и только через пять ударов по морде она отпустила девушку. К пострадавшей тут же подбежали другие посетители пляжа, а через некоторое время появились и спасатели с медиками. Пейдж доставили в больницу, а затем сразу на операционный стол. Девушке пришлось ампутировать ногу ниже колена, и, вероятно, ей потребуется в будущем трансплантация руки.
Слава богу, мой сын был в тот момент вместе с ней. Ему пришлось ударить акулу несколько раз, прежде чем она отступила. Мы хотели бы быть сейчас рядом с ними
Джанет Винтер, бабушка Пейдж
На одной из рук Пейдж также лишилась нескольких пальцев. А следы зубов хищника на всей нижней части тела девушки останутся с ней на всю жизнь. Но, несмотря на пережитый ужас, как только Пейдж пришла в себя, она попросила местных жителей не устраивать охоту на ведьм, ведь акулы — всё ещё хорошие.
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