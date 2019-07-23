Родители снимали на камеру рыбалку, как вдруг прямо на их сына выпрыгнула акула

Акулу больше интересовал улов рыбаков, но вместе с рыбой она чуть не откусила ещё и руки мальчику.

Семья Нельсонов вместе с друзьями решила провести выходные на рыбалке. Они арендовали лодку и отправились удить рыбу в заливе Кейп-Код на побережье штата Массачусетс, США. Без инцидента не обошлось, и он даже попал на видео.

Ролик начинается спокойно: женщина подтягивает рыбу к лодке. Когда улов уже почти у неё в руках, из воды выпрыгивает белая акула. Хищник подплыл так близко, что чуть не захватил вместе с рыбой и сына Нельсонов. Джек настолько испугался, что сразу убежал подальше от борта.

Вот же! Она у моих рук была! Чуть без них не остался. Я не знал, что делать Джек Нельсон

Капитан судна Марк Коста поделился с Boston Herald, что к лодке раньше уже подплывали акулы, но он никогда не видел таких "акробатических номеров".

Папа вовремя поднял панику, случайно сняв на дрон, как к его детям плывёт акула