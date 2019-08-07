Блогер на себе проверил, правда ли акулы чувствуют кровь за несколько миль

39-летний Марк Робер, в прошлом инженер и изобретатель в NASA, а теперь популярный ютуб-блогер с 7,9 миллиона подписчиков решил провести эксперимент с акулами и развеять пару мифов.

В честь Недели акул на канале Discovery Марк Робер выложил ролик своего нового сумасшедшего проекта. Бытует мнение, что акула за милю способна почуять каплю крови, — это блогер и решил проверить. Он собрал целую команду и очень серьёзно подошёл к делу, пишет The Insider.

Суть эксперимента такова — у побережья Багамских островов, где акул водится в превеликом количестве, в воду опустят разную жидкость: коровью и человеческую кровь, рыбий жир, мочу и морскую воду (для чистоты эксперимента). Она и покажет, что больше всего привлекает акул.

Литр коровьей крови получил больше всего внимания от хищников и за час собрал вокруг себя 41 акулу. Четырёх хищниц приманил рыбий жир, а моча и 15 капель человеческой крови вообще никого не заинтересовали. К слову, выбор мочи в качестве приманки не случаен: многие сёрферы не справляют нужду в море, опасаясь акул.

Что могу сказать, если в воде, кишащей акулами, ни одна не приплыла на запах 15 капель человеческой крови, то даже если вы сильно поцарапаетесь во время купания — бояться нечего Марк Робер

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