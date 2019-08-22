Рыбаки пришли в ужас, вытянув с уловом огромную акулу, которая весила тонну

Турецкие рыбаки, на своём веку повидавшие многое, изрядно удивились, обнаружив среди своей добычи пятиметровую акулу. После всяческих измерений оказалось, что махина весит около тонны, пишет NTV.
В Эгейском море водится множество акул самых разных видов, но таких размеров хищницу рыбаки ещё ни разу не встречали. И хоть большая часть местных акул безобидна и не нападает на людей, никто не захочет встретиться с таким гигантом в открытом море.
Разумеется, рыбаки изъявили желание сфотографироваться с редкой находкой. А затем их примеру последовали простые жители, заметившие чудище в порту, куда вечером привезли добычу. Эти фото сразу попали в соцсети и разошлись по местным СМИ.
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