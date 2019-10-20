Огромную акулу весом 530 кг нашли мёртвой, но страшнее монстр, который убил её

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Фото © Twitter/ocearch

На западном побережье США, в Новой Шотландии, выловили мёртвую огромную белую акулу. Но шокировало всех другое: следы укусов во много раз превосходили размеры самого хищника.

Сотрудники американской компании по исследованию и сбору данных океана OCEARCH нашли тело большой белой акулы. При этом рыба, которую они назвали Вими, была одной из крупнейших, что им проходилось видеть, — длиной 3,88 метра и весом 527 килограммов. Тем не менее, несмотря на внушительные размеры животного, оно пало жертвой ещё более крупного хищника.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/OCEARCH/media" target="_blank">ocearch</a></p>

На неё напало очень большое животное. Значительно крупнее, чем она сама... Кто бы ни схватил этого громилу за голову, это очень впечатляет

Крис Фишер, основатель и генеральный директор OCEARCH

Учёные отмечают, что Вими укусил более крупный самец из-за того, что они не поделили "партнёршу", или же он пострадал от самой самки, которая не хотела спариваться, пишет The Sun.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/OCEARCH/media" target="_blank">ocearch</a></p>

Мы знаем, спаривание акул очень жестокое. То, что они кусают друг друга за голову в процессе, не новость. Это повседневная часть их жизни

Крис Фишер, основатель и генеральный директор OCEARCH

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