Огромную акулу весом 530 кг нашли мёртвой, но страшнее монстр, который убил её

На западном побережье США, в Новой Шотландии, выловили мёртвую огромную белую акулу. Но шокировало всех другое: следы укусов во много раз превосходили размеры самого хищника.

Сотрудники американской компании по исследованию и сбору данных океана OCEARCH нашли тело большой белой акулы. При этом рыба, которую они назвали Вими, была одной из крупнейших, что им проходилось видеть, — длиной 3,88 метра и весом 527 килограммов. Тем не менее, несмотря на внушительные размеры животного, оно пало жертвой ещё более крупного хищника.

На неё напало очень большое животное. Значительно крупнее, чем она сама... Кто бы ни схватил этого громилу за голову, это очень впечатляет Крис Фишер, основатель и генеральный директор OCEARCH

Учёные отмечают, что Вими укусил более крупный самец из-за того, что они не поделили "партнёршу", или же он пострадал от самой самки, которая не хотела спариваться, пишет The Sun.

Мы знаем, спаривание акул очень жестокое. То, что они кусают друг друга за голову в процессе, не новость. Это повседневная часть их жизни Крис Фишер, основатель и генеральный директор OCEARCH

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