Пятиметровая акула-монстр весом под тонну повергла в шок даже исследователей

Сотрудники некоммерческой организации по исследованию океана OCEARCH обнаружили большую белую акулу, вторую по величине из тех, что когда-либо были отмечены.

Параметры хищницы поражают: в длину акула 4,9 метра, а весит впечатляющие 942 килограмма. Самке уже успели дать имя Унамаки, что с языка коренных народов Америки переводится как "земля тумана". После того как животное маркировали и выпустили, оно отправилось на юг, к берегам Флориды, где наделало много шума.

Обеспокоенные местные жители выразили свои опасения по поводу монстрообразных хищников на побережье. Однако Комиссия по дикой природе и рыбе Флориды подтвердила, что в это время года к берегам подплывает больше всего акул. Поэтому туристам и жителям восточного побережья советуют всегда быть в курсе событий и лишний раз не рисковать. Тем не менее власти отметили, что нападения акул — это, скорее, исключение из правила.

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Эксперты OCEARCH надеются, что взрослая самка Унамаки приведёт исследователей к местам, где происходят роды, и покажет ранее неизвестные "ясли больших белых акул", пишет New York Post.

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