В желудке акулы была найдена рука пропавшего туриста: фото пойманного хищника

44-летний турист из Шотландии Ричард Мартин Тёрнер приехал на остров Реюньон вместе со своей женой, чтобы отметить её 40-летний юбилей.

Мужчина исчез, когда плавал с трубкой и маской в лагуне Эрмитаж недалеко от берега. Его супруга Верити сразу же заявила о пропаже мужа. Позже в районе вод, где исчез Ричард, поймали четырёх акул. В желудке одной из хищников нашли мужскую руку.

На одном из пальцев было кольцо. Верити подтвердила, что оно принадлежало её мужу. Однако полиция ещё не сделала официального заявления по личности человека, чьи останки были обнаружены, пишет The Sun.

Женщина определила кольцо как принадлежащее её мужу, однако анализы ДНК подтвердят личность пропавшего мужчины. Также будет проведено исследование других пойманных акул и содержимое их желудков Представитель полиции острова Реюньон для The Sun

Лагуна, в которой плавал погибший Ричард, до этого момента считалась безопасной. Также остаётся неясным, напала ли на мужчину акула в действительности. Вполне возможно, что Тёрнер утонул в результате несчастного случая и только потом хищника привлекло его тело.

Полиция заявила, что акул пришлось поймать из-за того, что они выплыли из своей естественной среды обитания и начали представлять опасность для людей, сообщает Daily Mail.

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