Цены, пособия, налоги и не только. Как изменится жизнь россиян с февраля
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Регистрация права собственности минуя МФЦ
Теперь нотариусы регистрируют право собственности бесплатно. Оплачивать передачу данных в росреестр не надо. Лишь акт заверения
Фото: © PxHere
Повышают
федеральные социальные пособия
Вырастут выплаты инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, кавалерам ордена славы, героям России и не только. Как вырастут — читайте тут
Фото: © L!FE/Владимир Суворов
Изменяются налоговые оповещения, декларации и формы их заполнения
5 февраля: уведомления о праве не платить НДС.
6 февраля: декларация по акцизам на алкоголь
20 февраля: по транспортному налогу
Фото: © Pixabay
Работать в такси и автобусах смогут иностранные граждане
С 5 февраля норма вступит для стран, где русский — второй государственный язык. Например, Киргизия. На права нужно будет досдать
Фото: © L!FE/Владимир Суворов
Владельцы дачных участков лишаться права самостоятельного строительства
Это правило вступит в силу 28 февраля. И дачники ещё могут успеть отправить уведомление, тогда разрешения на стройку не нужно
Фото: © L!FE/Владимир Суворов
Табак подорожает
28 февраля заканчивается пробный период новых акцизов. С весны их вводят повсеместно — это вызовет рост цен. Подробнее здесь
Фото: © L!FE/Владимир Суворов
- Популярные
- По времени