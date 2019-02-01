Цены, пособия, налоги и не только. Как изменится жизнь россиян с февраля

Цены, пособия, налоги и не только. Как изменится жизнь россиян с февраля

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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С сегодняшнего дня вступают в силу законы и постановления правительства. Они коснутся почти всех сфер жизни в стране. Вот что произойдёт.

Регистрация права собственности минуя МФЦ

Теперь нотариусы регистрируют право собственности бесплатно. Оплачивать передачу данных в росреестр не надо. Лишь акт заверения

Фото: © PxHere

Повышают

федеральные социальные пособия

Вырастут выплаты инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, кавалерам ордена славы, героям России и не только. Как вырастут — читайте тут

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Изменяются налоговые оповещения, декларации и формы их заполнения

5 февраля: уведомления о праве не платить НДС.

6 февраля: декларация по акцизам на алкоголь

20 февраля: по транспортному налогу

Фото: © Pixabay

Работать в такси и автобусах смогут иностранные граждане

С 5 февраля норма вступит для стран, где русский — второй государственный язык. Например, Киргизия. На права нужно будет досдать

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Владельцы дачных участков лишаться права самостоятельного строительства

Это правило вступит в силу 28 февраля. И дачники ещё могут успеть отправить уведомление, тогда разрешения на стройку не нужно

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Табак подорожает

28 февраля заканчивается пробный период новых акцизов. С весны их вводят повсеместно — это вызовет рост цен. Подробнее здесь

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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