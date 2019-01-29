Экоактивист засунул в рот четыре ядовитых змеи, чтобы спасти леса Амазонии

Видео опасного трюка бразилец Артеваль Дуарте разместил на своём канале в Youtube.

Защитник природы Артеваль Дуарте в очередной раз попытался привлечь внимание общественности к проблеме обезлесения Амазонской низменности. Для этого он засунул себе в рот четырёх южноамериканских гремучих змей, рискуя ослепнуть или остаться парализованным в случае попадания в кровь их яда. Шокирующее видео экоактивист разместил на своём канале в Youtube.

Ранее Дуарте проделывал подобный трюк и с другими опасными для людей животными. Так, однажды он поместил в рот пару десмодов или, как их ещё называют, больших кровососов.

В Амазонии расположен самый крупный в мире тропический лес, занимающий площадь 5,5 млн км2. С 1991 по 2004 годы потери его территории в результате деятельности человека составили 415 тыс. км2. Основной причиной обезлесения Амазонии является расчистка территории под поселения и сельское хозяйство.

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