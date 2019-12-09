"Стиратели" денег. Почему наклейки из "Магнита" и "Пятёрочки" коварнее игрушек

В розничных сетях "Магнит" и "Пятёрочка" начались новые акции. За наклейки дают большую скидку на брендовую и не очень посуду. Лайф рассказывает, почему это ещё одна хитрая уловка, которая не стоит лишних трат в погоне за скидками.

Что за спецпредложения такие? Расскажите

В "Магните" аж с мая не заканчивается акция, в рамках которой за каждые полные 250 руб. в чеке дают наклейку. За определённое количество стикеров дают большую скидку на что-нибудь из кухонной утвари марки Royal Küchen. Например, за 40 наклеек блинницу диаметром 24 см отдают по цене 399 руб. Обычная цена товара — 1999 руб. Скидка — 80%.

В "Пятёрочке" похожая акция запустилась 1 октября и продлится до 31 декабря. Наклейки выдают уже электронные. Они закрепляются за бонусным "пластиком" "Выручай-карта". Каждый стикер начисляется за полные 300 руб. в чеке. Определённое количество бонусов можно обменять на большую скидку при покупке посуды бренда KitchenAid.

Так, керамическую форму для запекания объёмом 3,25 литра вне акции "Пятёрочка" отпускает за 4999 руб. При наличии же 75 наклеек посудину можно забрать за смешные 499 руб. Скидка — 90%.

Так, наоборот же, хорошо — "Магнит" и "Пятёрочка" за нас оплачивают скидки!

Даже если допустить, что скидки на сковородки и противни в 80–90% оплачивают магазины, а не производители, то первые в убытке всё равно не остаются. На сколько конкретно процентов в сетях увеличивается товарооборот из-за наклеек, сказать сложно. Однако рост всё равно есть.

— Точные цифры появятся не раньше начала следующего года. Однако, безусловно, подобные акции способствуют увеличению товарооборота и росту среднего чека, — рассказал Лайфу член Гильдии маркетологов Николас Роко.

"Магнит" и "Пятёрочка" отказались раскрывать статистику. В последней компании, правда, ответили, что они видят только позитив в подобных акциях, "так как они нравятся гостям наших магазинов".

Впрочем, вот цифры для наглядности, которыми хвастались ретейлеры после акций с детскими игрушками. "Прилипалы" увеличили сумму среднего чека для "Дикси" в полтора раза. "Стиратели" же подняли показатель в "Пятёрочке" на 12%. Поправляется экономика ретейлеров по понятной причине. Видя профит в долгосрочной перспективе, покупатели не замечают большого подвоха и добирают товары до нужной суммы, чтобы получить больше наклеек.

А разве есть подвох?

О да. Во-первых, обратимся к простой арифметике. Каждая наклейка в "Магните" даётся за 250 руб. Чтобы получить скидку, необходимо собрать 40 шт. Чтобы собрать 40 стикеров, придётся потратить десять тысяч рублей. В набор Royal Küchen входит пять предметов. Скидка на всю коллекцию стоит 50 тыс. руб.

В целом, учитывая, что акция продолжается больше полугода и участие в ней принимают также магазины сети ("Магнит Косметик" и "Магнит Аптека"), коллекционирование, кажется, может выгореть.

С "Пятёрочкой" же игра, кажется, не стоит свеч. Поскольку в этой сети максимальную скидку дают только за 75 наклеек. При цене 300 руб. за каждую для получения дисконта придётся потратить 22 500 руб. Набор товаров Kitchen Aid меж тем состоит из десяти позиций. То есть максимальный дисконт на набор обойдётся в 225 000 руб. Сложно представить, что кто-то может позволить себе потратить столько денег только в "Пятёрочке" за два месяца.

Во-вторых, даже если человеку удастся собрать необходимое количество наклеек, то совсем необязательно, что ему удастся выменять их на уступку в цене. Даже беглого знакомства с проблемой достаточно, чтобы понять, — сковородки и формы для выпечки со скидками достаются не всем коллекционерам.

Пользовательница сайта otzovik с ником ElenaVeselaya пишет , что узнала в конце мая про акцию в "Магните" и начала собирать 40 стикеров. Собрала, пришла в магазин, а полки с посудой пустые. Пообщалась с друзьями — те тоже попали в просак.

— Хочу всех предупредить, что, когда вам предлагают что-либо докупить, чтобы вышло на одну наклейку больше, не соглашайтесь. Всё равно обманут, — жалуется ElenaVeselaya.

Подобных претензий сотни, если не тысячи. Некоторые клиенты утверждают, что дефицит сковородок начался уже в первый месяц промоакции. При этом о поступлении новой посуды не идёт и речи. "Магнит" решил выкрутиться, предложив покупателям за наклейки скидки на тарелки и стаканы. На что имеет право, поскольку в 19-м пункте условий акций об этом написано . Народ негодует.

Дефицит сковородок, к слову, немного обескураживает. Ведь, если верить "Магниту", на всю акцию они выделили 4 298 920 посудин. Могли ли они закончиться уже в первый месяц? Люди подозревают, что проблема несколько в другом.

— В ваших магазинах продавцы берут весь акционный товар себе, чтобы потом перепродать на сайтах вроде Avito. Продают партиями и наклейки, и сковородки, — предполагает пользователь сайта zhaloba.net.

Причём поверить в теорию заговора не так уж и сложно. Avito на самом деле до отвала забит акционными сковородками. Нередко оные комплектуются ещё и целыми рулонами наклеек.

В-третьих, покупатели "Пятёрочки" не столкнулись с недоступностью товара, но они жалуются на другое: электронные наклейки, равно как и баллы, пропадают. Пользовательница otzovik с ником lenavilova, например, копила наклейки в ходе предыдущей акции — тогда давали ножи. Набрала 100 заветных стикеров, прошло три дня, и они все до единого исчезли.

— Девочки на горячей линии мне говорят: "А вы купили такого-то числа в городе Белгороде поварской нож за 100 наклеек!" Отлично! Ни я, ни моя карта в городе Белгороде ни разу не были. Зато нож чудесным образом умудрились купить, — сетует она.

Случай lenavilova отнюдь не единичный. Подробнее о том, как мошенники крадут у людей баллы с карт лояльности "Пятёрочки", мы писали в другом материале .

Вот дела… А можно как-то обмануть систему и раздобыть наклейки бесплатно?

Совсем бесплатно — едва ли. С большой скидкой, не по 250 руб. за штуку, — да. На том же Avito, как мы уже писали, люди рулонами продают наклейки из "Магнита". По цене вплоть до одного-двух рублей за штуку. С бонусами "Пятёрочки" ровно всё то же самое. С той лишь разницей, что стикеры страждущим халявы перечисляют на "Выручай-карты".

Однако мы настоятельно не рекомендуем вам обманывать "Магнит" и "Пятёрочку". Высок риск стать обманутым самому. Мы не нашли ни одного позитивного отзыва, не похожего на фейковый, о подобных продавцах. А вот негативных — хоть отбавляй.

В соцсети "ВКонтакте", например, много пабликов и сообществ, в которых якобы отпускают бонусы по дешёвке. В подавляющем большинстве случаев за ними скрываются обманщики, которые получают деньги у домохозяек и скрываются в закат. Откуда мы знаем? В ответ на мошеннические группы появляются антимошеннические , в которых люди рассказывают, кто и как их обдурил.

Эх… Ну, быть может, хоть качество акционных товаров отменное?

Тоже не факт. Во всяком случае, если говорить о сковородках из "Магнита". Напомним, они преподносятся под маркой Royal Küchen. Напрямую о том, что посуда немецкая, речи не идёт. Хотя буква ü определённо наталкивает на мысль о европейском происхождении продукта. Хотя это абсолютно не так. Облазив весь Интернет, мы нигде не нашли информации о Royal Küchen. Марка упоминается только на сайтах "Магнита". Можно заключить, что бренд фиктивный. Его создали исключительно для акции.

А вот об изготовителе Royal Küchen, компании NINGBO XIERMEI KITCHENWARE, информации полно . Поставщик работает с 1990 г. и обслуживает интересы не только российских и китайских заказчиков. Уже по названию изготовителя мы нашли много посуды в онлайн-магазинах, которая сильно похожа на ту, что предлагает "Магнит". Вне розничной сети, разумеется, сковородки дешевле в два-три раза. Например, магазин отпускает блинницу диаметром 24 см за 1999 руб, а в Интернете аналогичная стоит 968 руб.

С "Пятёрочкой" ситуация лучше. В их акции участвует действительно дорогая посуда американской марки Kitchen Aid. То же было и с немецкими ножами Berndes, которые участвовали в предыдущей акции.

В случае с "Пятёрочкой" если и можно до чего-то докопаться, то только до финала акции — розыгрыша. В конце года розничная сеть распределит среди всех участников по пять тостеров, блендеров и холодильников. Во-первых, каждый прибор и без того есть у каждого дома. Во-вторых, шанс на победу, как всегда, призрачный. Даже несмотря на то, что в розыгрыше участвуют только жители Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. При этом не стоит и сомневаться, что перспектива получения нового холодильника является ещё одним мощным мотиватором для коллекционирования наклеек.

***

Мы ни в коем случае не утверждаем, что акции "Магнита" и "Пятёрочки" — обман или мошенничество. Нет. Оба случая — хоть и хитрые, но всё же правомерные маркетинговые приёмы. И каждый, кто решил собирать наклейки, должен отдавать себе отчёт в этом. Магазины стараются не для вас, а для себя. Коллекционирование бонусов не должно становиться самоцелью похода в магазин. Не хватает 150 руб. до получения стикера на кассе? Проигнорируйте — не покупайте лишнего в погоне за бонусом, который вы можете и не получить.