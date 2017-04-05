Хакеры опубликовали "голые" селфи жены футболиста Павла Мамаева — Аланы (18+)

Киберпреступники, взломавшие накануне страницы в "Инстаграме" Влада Соколовского и Жени Малаховой, продолжают публиковать компроматы на знаменитостей. В этот раз под удар хакеров попала жена футболиста Павла Мамаева Алана. "Голое" селфи девушки появилось в "Твиттере" Влада Соколовского с предложением приобрести "переписку за несколько лет", якобы содержащую множество фото и видео эротического характера, а также доказательства того, что Алана занималась эскортом и сутенёрством.

Напомним, ранее киберпреступники опубликовали снимки абсолютно обнажённых Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук. Хакеры также предлагают продать "жестокое порно" звёздной четы.