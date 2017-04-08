Хакеры опубликовали "голое" фото футболиста Мамаева и его жены Аланы (18+)

Киберпреступники, взломавшие недавно страницы "инстаграма" Влада Соколовского и Жени Малаховой, продолжают публиковать "компромат" на звёзд шоу-бизнеса и спорта.

В предыдущий раз взломщики разместили в Сети "голое" селфи Аланы Мамаевой. Теперь пришёл черёд совместному эротическому фото девушки с её мужем, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

При этом хакеры продолжают рекламировать попавший в их руки компромат, предлагая его к продаже за большие деньги.

Напомним, Мамаев — в недавнем прошлом основной игрок сборной России. После провала команды на Евро-2016 он оказался в центре скандала, потратив баснословную сумму на шампанское в ночном клубе Монте-Карло вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным (недавно лишённым прав за вождение по встречной полосе). С тех пор Мамаев в сборную не вызывается. А уже завтра 28-летнему футболисту предстоит матч 22-го тура РФПЛ против ЦСКА.