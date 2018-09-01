Анастасию Волочкову обвинили в оказании эскорт-услуг

Скандал между Анастасией Волочковой и её водителем Александром Скиртачом продолжается. Ранее балерина обвинила бывшего подчинённого в воровстве, а он в свою очередь уверял, что знаменитость предлагала ему интимную близость. По словам водителя, он отказал ей в сексуальных отношениях и потому она написала на него заявление.

Скандал перерос в судебное разбирательство. Александру дали три года условно за мошенничество и определили штраф в размере 376 тысяч рублей.

На днях Александр пришёл в программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" и рассказал о тайной жизни балерины. По его словам, работая у неё водителем, он возил Волочкову на встречи с мужчинами в отели.

"Я начал работать в апреле, в мае начались "туры", договорённости с людьми. Привезёшь в гостиницу. Мне говорили, приедешь — заберёшь какую-то сумму, обычно было 15–20 тысяч долларов. Я ехал в банк и клал на её счёт", — рассказал водитель.

Эксперты в студии удивились, зачем бывший сотрудник раскрывает такие подробности личной жизни Анастасии. Они предположили, что таким образом Скиртач мстит ей за уголовное дело.

"Приезжаешь на работу, Анастасия спит внизу в шикарном доме на диванчике. Она мне говорит: "Можешь, чтобы этого, кто лежит в кровати у меня, не было". Она делились размерами половых органов своих мужчин, — заявил Александр. — В марте я услышал, что она захотела меня до безумия. Она очень грязная женщина", — заявил Скиртач.

Александр даже высказал готовность пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать всем: каждое его слово — чистая правда.