Звезду "Ёлок" Головина через суд заставят признать себя отцом 8-месячной девочки

29-летний актёр Александр Головин, известный по ролям в серии фильмов "Ёлки" и сериале "Кадетство", отказывается помогать своей маленькой дочери. Об этом изданию Super рассказала мать девочки, 32-летняя танцовщица Светлана Белогурова.

Как утверждает Светлана, восемь месяцев назад Александр Головин стал отцом девочки Оливии. С матерью ребёнка он познакомился на съёмках фильма "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". Вспыхнул бурный роман, в результате которого Светлана забеременела, однако продолжать отношения молодые люди не стали.

По словам Светланы, Александр знает о рождении ребёнка, но категорически отказывается признавать отцовство и хоть как-то помогать дочери. Девушка пыталась дозвониться до бывшего возлюбленного, но тот даже не берёт трубку. В результате она решила обратиться за помощью в юридическое агентство "Гордон и сыновья".

Екатерина Гордон уверена, что доказать отцовство Головина будет легко — у Светланы есть совместные фотографии, переписки, и она готова к ДНК-тесту. Как ко всей этой ситуации относится сам актёр, пока непонятно — он не отвечает на звонки и письма журналистов.