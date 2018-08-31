В школах ДНР отменили первый звонок из-за гибели Захарченко

В школах ДНР отменили первый звонок 1 сентября из-за гибели главы республики Александра Захарченко. Об этом Лайфу сообщили источники в Правительстве ДНР.

Кроме того, как уже сообщалось ранее, на всей территории ДНР введено чрезвычайное положение и объявлен план "Перехват" для поимки предполагаемых диверсантов. В оперативном командовании республики сообщили, что ситуацию контролирует народная милиция.

Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Ему было 42 года.