Апология упрямой смелости

Военкор и руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов — о погибшем вчера при взрыве главе ДНР Александре Захарченко.

Я, когда познакомился с Захарченко, был убеждён, что такие люди закончились.

Позвонил Гиви: "Мчи срочно в аэропорт". Бросаю всё, накидываю броник, мчу.

Что, спрашиваю, случилось?

"С Батей поедем на передовую", — отвечает Гиви, встречая нас у "девятки" — командного пункта на подступах к Донецкому аэропорту.

Батя — это позывной Захарченко, он буквально неделю назад был избран главой ДНР.

Ноябрь 2014-го. Подъезжают традиционные джипы. За рулём одного из них парень в самой простой классической "горке" — спецназовском защитном костюме (для тех, кто не в теме). Перекидывает по-свойски автомат через плечо, жмёт руку Гиви и без лишних сантиментов пешком отправляется в зону обстрела. Только что по территории аэропорта отработали украинские "грады".

Идём за ним. До самого переднего края метров восемьсот. Ополченцами ДНР занята аэропортовская гостиница — позиции ВСУ напротив в новом терминале, в ста метрах. Захарченко заходит в расположение наших и первым делом ищет подходящее окно. Установив локти на подоконнике максимально устойчиво, без всяких дополнительных командных распоряжений начинает поливать автоматным огнём позиции врага. Через полминуты огонь ведётся из всех бойниц. Даже те солдаты, что до нашего прихода отдыхали после ночного дежурства, тарабанят из своих АК что есть мочи.

И это всё без командирских, повторюсь, понтов и призывов, без игры на публику. Естественное состояние Захарченко — на передовой с автоматом. На обратном пути нашу колонну запеленговали и выпустили по маршруту пакет "града". Это сорок реактивных снарядов. Я, наученный военной мудростью, рухнул на землю и снимал лёжа. Захарченко даже не присел.

Я был убеждён, что такие люди закончились. Потом, пару лет спустя, когда на него давили украинские олигархи, бежавшие в Москву после победы Евромайдана и спевшиеся с российскими чиновниками, он вёл себя ровным счётом так же — не прогибался и не проседал.

Прямым текстом посылал их на ... Настолько патологически упрямых людей история нам посылает только в самые драматические для неё моменты. Батя, мы все твои должники. Это были беспрецедентные уроки упрямства. Именно поэтому мы победим. Во что бы то ни стало.