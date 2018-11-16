Адвокат бывшей жены Кержакова: Он избил Милану, когда она уличила его в изменах

Адвокат Миланы Тюльпановой Александр Добровинский сообщил суду, что Кержаков избивал бывшую жену. Также юрист заявил, футболист женился на Милане по расчёту и регулярно пользовался связями отца.

В интервью изданию "СтарХит" мужчина рассказал, что собрал доказательства агрессивного поведения Александра Кержакова и собирается предоставить их на следующем судебном заседании. По словам адвоката, футболист избивал жену даже в самом начале семейной жизни, когда был жив отец Миланы — политик Вадим Тюльпанов.

В частности, я рассказал о том, как он избил Милану, когда она уличила его в изменах. Это было в Цюрихе. Чтобы загладить свою вину, поскольку он очень боялся папы Миланы, Александр перевёл на её счёт 4 миллиона долларов Александр Добровинский

Также мужчина утверждает, что Кержаков женился на Милане Тюльпановой по рассчёту и в первую очередь спортсмена интересовали связи её отца. По этой причине он бросил супругу практически сразу после смерти мужчины.

Он регулярно пользовался связями отца, просил высокие должности. А спустя всего месяц после его смерти и рождения их сына Кержаков бросил Милану в тяжелейшей ситуации. Что наталкивает меня на мысль, что с его стороны это был брак по расчёту Александр Добровинский

Чем закончится бракоразводный процесс между Александром и Миланой и с кем останется их общий ребёнок, пока не известно. Напомним, что сейчас футболист отказывается возвращать сына бывшей жене, хотя и утверждает, что не препятствует их общению.