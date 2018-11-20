Александр Невский: Арнольд подошёл ко мне и объяснил секреты своих тренировок

К списку спорных моментов из биографии бодибилдера добавился ещё один сомнительный эпизод. Очередной рассказ Курицына (настоящая фамилия Невского) больше напоминает его сон.

На пост Невского обратил внимание Евгений Баженов (блогер Badcomedian), которому Невский на самом деле обязан своей нынешней репутацией. После обзоров на YouTube фильмов Невского внимание к его персоне стало особенным. Правда, самому Александру такого рода пиар не может быть по нраву. Большая часть пользователей смеётся и потешается над ним самим, над его фильмами, а также над тем образом, которому он пытается следовать.

Пост, который Невский выложил в "Инстаграме", сопровождает его фото с Арнольдом Шварценеггером и его подругой Хизер Миллеган. Если же верить Александру, Арнольд сам подошёл к нему и предложил вместе с Хизер тренерские услуги, раскрыв при этом секреты мастерства:

К удивлению всех остальных посетителей тренажёрного зала, Арнольд объяснял мне секреты своих тренировок и строго следил, насколько правильно я выполнял упражнения Александр Невский

За сутки пост собрал более тысячи лайков и сотни положительных комментариев. Впрочем, среди них периодически появляются и исчезают негативные отзывы: по всей видимости, аккаунт Невского подвергается строгой модерации. Под публикацией остаются только восторженные записи.

Впрочем, винить во всём Баженова, наверное, не стоит, в своих обзорах он лишь подмечает и отражает действительность, в которой живёт Невский. Сам "русский Шварценеггер" (именно так себя называет Курицын) имеет такую же сомнительную репутацию и в спортивной сфере (в открытом письме "О Невском-Курицыне" в декабре 2010 года, подписанном рядом видных культуристов и функционеров, утверждается, что он не участвовал ни в одном соревновании по культуризму, которые проходили в России). Что касается киноиндустрии, то все его фильмы имеют преимущественно негативные отзывы и оценки из-за предсказуемости сюжета, низкого уровня зрелищности, слабой актёрской игры и плохой режиссёрской работы.