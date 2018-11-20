Александр Невский: Арнольд подошёл ко мне и объяснил секреты своих тренировок

На пост Невского обратил внимание Евгений Баженов (блогер Badcomedian), которому Невский на самом деле обязан своей нынешней репутацией. После обзоров на YouTube фильмов Невского внимание к его персоне стало особенным. Правда, самому Александру такого рода пиар не может быть по нраву. Большая часть пользователей смеётся и потешается над ним самим, над его фильмами, а также над тем образом, которому он пытается следовать.
Пост, который Невский выложил в "Инстаграме", сопровождает его фото с Арнольдом Шварценеггером и его подругой Хизер Миллеган. Если же верить Александру, Арнольд сам подошёл к нему и предложил вместе с Хизер тренерские услуги, раскрыв при этом секреты мастерства:
К удивлению всех остальных посетителей тренажёрного зала, Арнольд объяснял мне секреты своих тренировок и строго следил, насколько правильно я выполнял упражнения
Александр Невский
За сутки пост собрал более тысячи лайков и сотни положительных комментариев. Впрочем, среди них периодически появляются и исчезают негативные отзывы: по всей видимости, аккаунт Невского подвергается строгой модерации. Под публикацией остаются только восторженные записи.
Впрочем, винить во всём Баженова, наверное, не стоит, в своих обзорах он лишь подмечает и отражает действительность, в которой живёт Невский. Сам "русский Шварценеггер" (именно так себя называет Курицын) имеет такую же сомнительную репутацию и в спортивной сфере (в открытом письме "О Невском-Курицыне" в декабре 2010 года, подписанном рядом видных культуристов и функционеров, утверждается, что он не участвовал ни в одном соревновании по культуризму, которые проходили в России). Что касается киноиндустрии, то все его фильмы имеют преимущественно негативные отзывы и оценки из-за предсказуемости сюжета, низкого уровня зрелищности, слабой актёрской игры и плохой режиссёрской работы.
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