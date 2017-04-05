Носика застали в аэропорту за романтическими поцелуями с подругой жены — фото

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Носика застали в аэропорту за романтическими поцелуями с подругой жены — фото

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Для поклонников 45-летнего актёра Александра Носика новость о его расставании с супругой стала настолько удручающей, что они тут же засыпали страницы кумира в соцсетях уговорами сохранить брак. Несмотря на мольбы подписчиков, в "Инстаграме" артиста уже давно не появляются совместные снимки с Ольгой. Зато в Cети множатся фотографии с эффектной блондинкой, подругой жены Носика, певицей Анастасией Крайновой.

<p>Александр Носик и Анастасия Крайнова</p><p>Фото: LifeCorr</p>

Так, в распоряжении Лайфа оказалась серия снимков из московского аэропорта, на которых Александр Носик запечатлён с Анастасией Крайновой. Девушка провожала спутника на гастроли. Держась за руку, пара неспешно двигалась в направлении стойки регистрации, увлечённо беседуя друг с другом. Анастасия буквально не сводила глаз с актёра, а когда пришло время расстаться, едва не расплакалась на плече Носика. Впрочем, нежные объятия актёра исправили положение дел, и на лице Анастасии засияла улыбка.

<p>Александр Носик и Анастасия Крайнова</p><p>Фото: LifeCorr</p>

<p>Александр Носик и Анастасия Крайнова</p><p>Фото: LifeCorr</p>

<p>Александр Носик и Анастасия Крайнова</p><p>Фото: LifeCorr</p>

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