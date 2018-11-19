Александра Цекало застукали за поцелуями с брюнеткой, пока дома его ждёт жена

57-летний продюсер нисколько не смущался посторонних взглядов и без конца целовал девушку.

Александра Цекало застукали в московском ресторане с другой девушкой. В тот вечер продюсер, который женат на сестре Веры Брежневой, отдыхал вместе с друзьями. При этом паре настолько было хорошо вместе, что они не стеснялись окружающих: страстно целовались, обнимались, то и дело тискали друг друга. А в час ночи 57-летний Цекало вместе с брюнеткой покинул заведение, сообщает "Стархит".

С нынешней супругой Викторией Галушкой шоумен познакомился в Киеве больше десяти лет назад. Влюблённых нисколько не смутила 23-летняя разница в возрасте, и сейчас они воспитывают двоих детей. Во всех интервью Цекало утверждает, что как никогда счастлив в браке, однако его слова оказались далеки от правды.

Темноволосая незнакомка с азиатской внешностью — полная противоположность белокурой Виктории. Впрочем, Цекало, для которого это уже третий брак, и ранее не отличался верностью. В светских кругах говорили, что именно его похождения стала причиной развода с Лолитой Милявской.