"Ну вы, блин, даёте!" Цитаты Булдакова, которые навечно останутся в нашей памяти

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"Ну вы, блин, даёте!" Цитаты Булдакова, которые навечно останутся в нашей памяти

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Фото: © a-buldakov.ru

Сегодня стало известно о том, что ушёл из жизни народный артист РФ Алексей Булдаков. Он умер внезапно на гастролях в Монголии из-за оторвавшегося тромба. И пока вся страна оплакивает потерю любимого актёра миллионов россиян, Лайф предлагает вспомнить его цитаты, которые доказывают, что актёр обладал не только прекрасным чувством юмора, но и удивительной мудростью.

О зависти

Человек, завидующий другому, уничтожает свою душу

О судьбе

Человек может себе что угодно придумать, как идти к цели, но всё равно будет так, как суждено. Я верю в судьбу

О русском человеке

Русский человек тем и отличается от немца или англичанина, что в нём бурлит поиск вечного праздника

О женщинах

Не надо понимать женщин, их надо любить, приносить им деньги и цветы

Михалыч — о тостах

Тост на охоте должен быть краткий, как команда, как выстрел, иначе времени на отдых не останется

Михалыч — об интеллигентных людях

Интеллигентные люди, между прочим, в трансформаторные будки с цветами не ходят!

Михалыч — о горячих головах

Цыц! Вы ещё подеритесь, горячие финские парни…

Михалыч — о дураках на Руси

Мда… На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено

Михалыч — о нужных вещах

Нужен мне ваш пакет, как ежу футболка

Михалыч — о правильной рыбалке

Вообще-то, ловить рыбу динамитом незаконно. Поэтому идти надо за остров, где не видно

Михалыч — об удивительной русской душе

Ну вы, блин, даёте!

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