"Ну вы, блин, даёте!" Цитаты Булдакова, которые навечно останутся в нашей памяти

О зависти
Человек, завидующий другому, уничтожает свою душу
О судьбе
Человек может себе что угодно придумать, как идти к цели, но всё равно будет так, как суждено. Я верю в судьбу
О русском человеке
Русский человек тем и отличается от немца или англичанина, что в нём бурлит поиск вечного праздника
О женщинах
Не надо понимать женщин, их надо любить, приносить им деньги и цветы
Михалыч — о тостах
Тост на охоте должен быть краткий, как команда, как выстрел, иначе времени на отдых не останется
Михалыч — об интеллигентных людях
Интеллигентные люди, между прочим, в трансформаторные будки с цветами не ходят!
Михалыч — о горячих головах
Цыц! Вы ещё подеритесь, горячие финские парни…
Михалыч — о дураках на Руси
Мда… На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено
Михалыч — о нужных вещах
Нужен мне ваш пакет, как ежу футболка
Михалыч — о правильной рыбалке
Вообще-то, ловить рыбу динамитом незаконно. Поэтому идти надо за остров, где не видно
Михалыч — об удивительной русской душе
Ну вы, блин, даёте!
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