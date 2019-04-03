"Ну вы, блин, даёте!" Цитаты Булдакова, которые навечно останутся в нашей памяти

Сегодня стало известно о том, что ушёл из жизни народный артист РФ Алексей Булдаков. Он умер внезапно на гастролях в Монголии из-за оторвавшегося тромба. И пока вся страна оплакивает потерю любимого актёра миллионов россиян, Лайф предлагает вспомнить его цитаты, которые доказывают, что актёр обладал не только прекрасным чувством юмора, но и удивительной мудростью.

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