Алексей Воробьёв записал эмоциональное видео, чтобы больше не заводить собаку

На кадрах певец не может сдержать слёз после того, как не стало его любимого питомца.

Алексей Воробьёв сообщил на своей страничке в "Инстаграме", что не стало его любимого питомца — корги по кличке Элвис-Мелвис. 30-летний певец сначала выложил фото в память о животном, а следом за ним последовало видео, на котором мужчина плачет взахлёб.

Я записываю это видео для тебя, чтобы, когда ты в следующий раз захочешь завести собаку, ты посмотрел сначала это видео Алексей Воробьёв

Воробьёв и корги Элвис-Мелвис были неразлучны на протяжении девяти лет. Певец постоянно брал его с собой на гастроли и снимал в своих клипах, стараясь о нём заботиться как можно лучше.

Однако незадолго до трагедии Воробьёву пришлось разлучиться с питомцем. Элвис остался под наблюдением американских врачей из-за проблем с сердцем, а сам Воробьёв улетел по работе в Москву. Как только стало известно о смерти питомца, певец в срочном порядке вернулся в США, чтобы похоронить верного друга.