Алексей Воробьёв записал эмоциональное видео, чтобы больше не заводить собаку

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Алексей Воробьёв записал эмоциональное видео, чтобы больше не заводить собаку

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На кадрах певец не может сдержать слёз после того, как не стало его любимого питомца.

Алексей Воробьёв сообщил на своей страничке в "Инстаграме", что не стало его любимого питомца — корги по кличке Элвис-Мелвис. 30-летний певец сначала выложил фото в память о животном, а следом за ним последовало видео, на котором мужчина плачет взахлёб.

<p>Фото © Instagram/mr.alexsparrow</p>

Я записываю это видео для тебя, чтобы, когда ты в следующий раз захочешь завести собаку, ты посмотрел сначала это видео

Алексей Воробьёв

Воробьёв и корги Элвис-Мелвис были неразлучны на протяжении девяти лет. Певец постоянно брал его с собой на гастроли и снимал в своих клипах, стараясь о нём заботиться как можно лучше.

<p>Фото © Instagram/mr.alexsparrow</p>

Однако незадолго до трагедии Воробьёву пришлось разлучиться с питомцем. Элвис остался под наблюдением американских врачей из-за проблем с сердцем, а сам Воробьёв улетел по работе в Москву. Как только стало известно о смерти питомца, певец в срочном порядке вернулся в США, чтобы похоронить верного друга.

<p>Фото © Instagram/mr.alexsparrow</p>

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