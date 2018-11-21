Любовница Гуфа о его романе с Кети: Хотел переспать с тёлкой из "А-студио"

Когда в начале 2018 года стало известно о романе Алексея Долматова и Кети Топурии, то казалось, что рэпер решил попрощаться с прежним образом жизни. Он отказался от наркотиков, большую часть времени стал проводить за работой или дома вместе с возлюбленной. Однако реальность оказалась далека от той картинки, которую пытался показать Гуф. YouTube-канал "Пушка" сообщил о 18-летней любовнице рэпера из Екатеринбурга и даже взял у неё интервью.
У него изначально была мечта переспать с тёлкой из "А-студио". Потом как-то всё закрутилось, и он сам не понял. Прилетаю к нему, и он мне говорит: "Мне скучно с Кети, я не хочу с ней быть, я не могу с ней быть, я пять раз пытался с ней расстаться"
Яна
Оказалось, что Яна познакомилась с Гуфом два года назад, когда ей было всего 16 лет. По словам девушки, рэпер несколько раз пытался расстаться с Кети и даже обещал, что, как только это произойдёт, Яна переедет к нему жить.
После скандала Кети рассталась с Гуфом и в разговоре с блогерами подчеркнула, что уже давно с ним не общается.
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