18-летняя любовница Гуфа сделала татуировку с его именем, фамилией и отчеством

После скандала Яна сделала на предплечье татуировку с полным именем Гуфа, а также датой — 3 ноября 2018 года.

Алексей Долматов оказался в эпицентре любовного треугольника, страсти которого не утихают до сих пор. Оказалось, что рэп-исполнитель в течение двух лет встречался с Яной Шевцовой из Екатеринбурга, изменяя своей девушке — солистке группы "А’Студио". В результате звёздная пара рассталась, а любовница осталась ни с чем.

Об измене Гуфа стало известно благодаря самой Яне. Девушка хотела стать единственной для рэпера и рассказала об их связи Кэти Топурии. Однако её план обернулся крахом и в итоге Долматов заявил, что считает Шевцову проституткой, так как якобы платил ей деньги за секс.

Яна даже заявила, что беременна от возлюбленного, но собирается сделать аборт. Девушка предоставила все необходимые справки, но и это не вернуло ей Долматова. Поэтому она решилась на ещё один отчаянный шаг — сделала татуировку с именем, фамилией и отчеством рэпера, а также датой — 3 ноября 2018 года.

Фотографию Яна подписала следующими словами: "Оставлю эту дату вечным воспоминанием. Некого даже попросить татуху помазать". С чем связана эта дата, Яна не рассказала.