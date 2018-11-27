18-летняя любовница Гуфа сделала татуировку с его именем, фамилией и отчеством

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18-летняя любовница Гуфа сделала татуировку с его именем, фамилией и отчеством

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После скандала Яна сделала на предплечье татуировку с полным именем Гуфа, а также датой — 3 ноября 2018 года.

Алексей Долматов оказался в эпицентре любовного треугольника, страсти которого не утихают до сих пор. Оказалось, что рэп-исполнитель в течение двух лет встречался с Яной Шевцовой из Екатеринбурга, изменяя своей девушке — солистке группы "А’Студио". В результате звёздная пара рассталась, а любовница осталась ни с чем.

<p>Фото © VK/yanashevczova</p>

Об измене Гуфа стало известно благодаря самой Яне. Девушка хотела стать единственной для рэпера и рассказала об их связи Кэти Топурии. Однако её план обернулся крахом и в итоге Долматов заявил, что считает Шевцову проституткой, так как якобы платил ей деньги за секс.

<p>Фото © VK/yanashevczova</p>

Яна даже заявила, что беременна от возлюбленного, но собирается сделать аборт. Девушка предоставила все необходимые справки, но и это не вернуло ей Долматова. Поэтому она решилась на ещё один отчаянный шаг — сделала татуировку с именем, фамилией и отчеством рэпера, а также датой — 3 ноября 2018 года.

<p>Фото © VK/yanashevczova</p>

Фотографию Яна подписала следующими словами: "Оставлю эту дату вечным воспоминанием. Некого даже попросить татуху помазать". С чем связана эта дата, Яна не рассказала.

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