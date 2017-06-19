Кудрин множит инициативы. Экс-министр создал двойника своего фонда

Экс-министр финансов Алексей Кудрин в мае зарегистрировал новую организацию — Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив. Это следует из данных базы СПАРК. При этом с 2012 года действует фонд с практически таким же названием — Фонд Кудрина по поддержке гражданских инициатив.

Адрес регистрации у обоих фондов совпадает — 1-й Троицкий переулок. Учредители тоже практически одни и те же. Учредитель старого фонда — компания "Стратегия". А её совладельцы — Алексей Кудрин (75%) и Ирина Карелина (25%). Учредители нового фонда — Алексей Кудрин, Ирина Карелина и Алексей Глаголев (доли не указаны в учредительных документах).

Как сказано в документации, основной вид деятельности у обоих фондов — "научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук".

Судя по комментарию Ирины Карелиной, задача нового фонда — найти себе задачи.

— В ближайших планах работы нового фонда — это определение его организационной структуры и приоритетных направлений деятельности, — сказала Ирина Карелина.

Также она отметила, что цель фонда понятна уже из его названия: "содействовать развитию проектов, имеющих важное значение для развития гражданского общества". При этом первый фонд, у которого такая же цель, продолжит работать.

— В настоящее время никаких решений о ликвидации Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив правлением фонда не принималось, и он функционирует в прежнем режиме, выполняя стоящие перед ним задачи, — сказала Ирина Карелина.

Пресс-секретарь Кудрина Павел Кузнецов не добавил ясности. Он лишь отметил, что оба фонда работают и будут работать, что названия у них всё-таки разные и что слова "развитие" и "поддержка" не синонимы.

— Вероятно, новый фонд создали с целью работы с большим количеством проектов, например региональных. Это управленческое решение, и, скорее всего, оно правильное, — считает Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета и член Комитета гражданских инициатив (при котором и создан первый фонд).

По словам независимых экспертов, фонды-дублёры нередко создаются для "развязывания договорных обязательств или финансовых потоков".

— Грубо говоря, один фонд может получать один поток денег, но не может получать другой — а хочется и то и то, — сказал Павел Гагарин, председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha. — Возьмём отвлечённый пример. Допустим, организация участвует в закупочном тендере компании "Алмаз-Антей". В этом случае она уже не может участвовать в тендере ОСК (Объединённая судостроительная корпорация. — Прим. Лайфа). Таковы правила проведения тендеров: иначе может произойти какая-то утечка технологической информации, будет связь с конкурентами, может быть нарушена информационная безопасность. Со всеми дружить одному юрлицу не получится, а двум разным, пусть даже формально, — вполне может удаться.

По его словам, возможно также, что фонд-дублёр создаётся с целью диверсификации (разделения) рисков.

— Это история про "не складывать все яйца в одну корзину", — сказал Павел Гагарин. — Один фонд будет нести ответственность за одни задачи, другой за другие. Проще говоря, разделение ответственности.

Кроме того, по мнению экспертов, оба фонда могут подавать заявки на одни и те же тендеры, тем самым создавая "видимость конкуренции".

Как сказано на сайте первого фонда Кудрина, "основные средства фонда составляют имущественные взносы и пожертвования российских физических и юридических лиц". Среди проектов, например, — национальная премия "Гражданская инициатива". Награждают "людей, которые помогают другим и меняют жизнь к лучшему". Также создан портал "Госзатраты" — там можно найти информацию о госзакупках в понятном для непрофессионала формате. Есть свой университет, где проводятся семинары и встречи-диалоги.