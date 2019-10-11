О чём грезил Леонов, возвращаясь каждый раз из космоса: 6 рисунков о главном

Сегодня стало известно, что после продолжительной болезни скончался Алексей Леонов — дважды Герой Советского Союза и первый человек, вышедший в открытый космос. Но мало кто знает, что эта выдающаяся личность посвятила свою жизнь не только космонавтике.

Талант в рисовании у Алексея Архиповича проявился ещё в школе, когда ему поручили оформлять стенгазеты

Тяжёлые жизненные обстоятельства не позволили Леонову построить карьеру в изобразительном искусстве

Но в 1967-м ему удалось вместе с Андреем Соколовым создать серию марок ко Дню космонавтики. А через полгода — и комплект, посвящённый фантастике

В 1972 году дуэт выпустил шесть марок, посвящённых 15-летию космической эры, которые и представлены в материале

Изображения на марках разделены на две части. Цветной рисунок показывал достижения современной (на тот момент) советской космонавтики

А в монохромной части художники воплотили свои мечты о том, каких высот смогут добиться учёные-изобретатели на космическом поприще

Что мы знаем о первом человеке в открытом космосе? Вспоминаем Алексея Леонова