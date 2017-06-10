Навальный не взлетит

Публицист Дмитрий Кириллов о том, что произошло во время интервью Алексея Навального и Ксении Собчак.

Дуб, так случилось, дерево. Волга, как ей и положено, втекает в Каспийское море. Зима вот ещё в декабре начинается. Ну а с Алексеем Анатольевичем Навальным, борцом пламенным за нашу и вашу свободу, опять всё смешно получилось. Гармония, короче. Мир в порядке.

Для тех, кто не в курсе: недавно Ксения Собчак взяла на телеканале "Дождь", белоленточнее которого разве что стена и есть, интервью у светоча нашего. Казалось бы, вот оппозиционный телеканал, а вот бывшая соратница по митингам Ксения Анатольевна. Социально, так сказать, близкие. Твоя атмосфера — жги глаголом и наращивай массу сторонников.

Вроде бы так и должен поступать яркий противник власти. Ну или типа того. Алексей Анатольевич решил почему-то, что выглядеть, словно справивший большую нужду на виду у всех посетитель торгового центра, ему комфортнее. Впрочем, обо всём по порядку.

Что же мы выяснили? Во-первых. Навальный не вполне понимает, какие политические позиции бывают и в чём их отличие. Либералы, говорит Навальный в интервью, всегда и категорически левые. Вот так, чмоки всем, кто в этом чате. Фон Мизес, поди, в гробу перевернулся не меньше 666 раз. Ну ладно, может, в политологии мужчина не силён. Практик, работает на земле. Увы, опять двойка.

По словам Алексея Анатольевича, расходы на здравоохранение нужно увеличить в два раза. Допустим. Ну и вообще, на такие абсолютно необходимые нужды лучше выделять средства из бюджета, чем не выделять их. Осталось только выяснить, знает ли Навальный, сколько сейчас кровавый и преступный режим тратит на здравоохранение. Казалось бы, всё хорошо, но нет. Навальный не знает.

Ну и там, типа, пора кончать со странной экономической моделью, в рамках которой выделяются деньги Северному Кавказу, но как с этим быть — Алексей Анатольевич тоже не может ответить. Такие, так сказать, дела. Интервью, к слову, крайне огорчило сторонников Навального. Дескать, во всём виновата Собчак. Набросилась агрессивно на кроткого вождя и застала врасплох.

Простите, но работа у журналиста такая — задавать в том числе неудобные вопросы. Значит, справляется с работой Ксения Анатольевна. Это у Алексея Анатольевича что-то не того. Кстати, не в первый раз сугубо либеральные и оппозиционные журналисты кладут Навального на лопатки. В 2012 году Илья Азар всё пытался выяснить, почему в день Русского марша борец наш внезапно заболел, а через сутки уже фотографировался здоровый и розовощёкий со смешными волосатиками Кацем и Варламовым. Дядя Лёша Азару, конечно, ничего не ответил. Оно и понятно.

Говорить правду Навальный не привык, а на шествие националистов кураторы не пустили. Короче, за все эти годы Навальный так и не научился вести себя достойно вне зоны комфорта. А зона комфорта у него одна — в окружении трогающих себя там внизу от одного его вида неистовых почитателей. Совершенно верно — называется дело такое сектой. Этот человек, напомню, собирается в президенты моей неплохой, родной и любимой страны. Тут уж либо что-то психическое, либо дядя Лёша и правда мен.

Ну так, чтобы своим видом показать, что в оппозицию идут только невменяемые. Чёрт его знает. Но когда и если его допустят до выборов, мы все знаем правильную стратегию — за любого кандидата, кроме Навального.